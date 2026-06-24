Milyonlarca öğrencinin aylar boyunca hazırlandığı YKS maratonu sona erdi ancak sınavda çıkan bazı sorulara yönelik tartışmalar alevlendi. Türk Dili ve Edebiyatı testinde yer alan Halide Edib Adıvar'ın ünlü eseri Handan romanına ilişkin soruda, karakter isminin "Neriman" yerine "Nermin" şeklinde verilmesi adayları şaşırttı. Sadece edebiyat değil, AYT matematik testindeki bir türev sorusunda da cevap anahtarının yanlış olduğu öne sürüldü. Sınavın hemen ardından sosyal medyada itirazlarını dile getiren adaylar ve eğitim uzmanları, kafa karışıklığı yaratan bu soruların akıbeti için ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı bekliyor.

YKS EDEBİYAT TESTİNDEKİ HANDAN ROMANI SORUSU HATALI MI?

Sınavın Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde adayların karşısına çıkan Handan romanı sorusu büyük bir belirsizlik yarattı. Adayların ve uzmanların tespitlerine göre, ilgili soruda karakterin isminin "Neriman" olarak yazılması gerekirken metinde "Nermin" olarak yer aldı. Sınava giren adayların bir kısmı, sorudaki "Refik Cemal" isminden yola çıkarak doğru şıkkı bulduklarını söylese de önemli bir çoğunluk isim hatasının kendilerini yanılttığını savundu. Sosyal medyada konuyla ilgili tepkilerini dile getiren adaylar, eserde Nermin adında bir karakter bulunmadığını belirterek sorunun iptalini talep etti.

EĞİTİMCİLER NERİMAN VE NERMİN İSİM KARIŞIKLIĞINA NE DİYOR?

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan eğitimci Talat Almaz, romandaki karakterin yanlış aktarılmasının sınavın güvenirliğini zedelediğini vurguladı. Almaz, isim hatasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Her ne kadar sorunun diğer bölümleri doğru olsa da bu kısmın yanlış yazılması sorunun bilimselliğine gölge düşürmekte” dedi. Türk edebiyatının önemli eserlerinden Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar, Leyla Erbil'in Tuhaf Bir Kadın ve Murathan Mungan'ın Yüksek Topuklar romanlarında "Nermin" karakterinin bulunduğunu hatırlatan Almaz, bu durumun adayların zihninde farklı eserlere yönelme riski oluşturduğunu ve sorunun çözümünü zorlaştırdığını ifade etti.

AYT MATEMATİK TÜREV SORUSU İPTAL EDİLECEK Mİ?

Edebiyat testindeki Handan romanı krizinin yanı sıra, Alan Yeterlilik Testi (AYT) Matematik bölümündeki bir soru da tartışmaların bir diğer ayağını oluşturdu. Türev grafiği üzerinden fonksiyonun kök aralığını bulmaya yönelik sorunun hatalı olduğu iddia edildi. Çok sayıda eğitimci, ÖSYM tarafından açıklanan cevap anahtarındaki ilgili şıkkın matematiksel olarak doğru olmadığını öne sürdü. Hem adaylar hem de uzmanlar, tartışmalı türev sorusu için cevap anahtarının yeniden düzenlenmesi veya sorunun tamamen iptal edilmesi gerektiği yönünde çağrıda bulunuyor. Şimdi tüm gözler, hatalı olduğu öne sürülen sorularla ilgili itirazları değerlendirecek olan ÖSYM'nin kararına çevrildi.