Son Mühür - Menemen FK, gelecek sezon mücadele edeceği 2. Lig Beyaz Grup öncesi hazırlıklarını sürdürürken, kulüp başkanı Bilgin Tokul de yeni sezon planlamasına hız verdi. Kulübü devretmek için yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamayan Tokul’un, teknik direktör Cüneyt Biçer ile yolları ayırmasının ardından yeni hoca arayışına geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler ilk etapta Cenk Laleci ile temas kurarken, Tokul’un son olarak rotasını Tolga Doğantez’e çevirdiği ifade edildi. Geçen sezon Bucaspor 1928’i çalıştıran Doğantez ile görüşmelerin devam ettiği ve kısa süre içinde anlaşmanın sağlanmasının beklendiği aktarıldı.

Doğantez’in teknik adamlık karnesi

51 yaşındaki Tolga Doğantez, teknik direktörlük kariyerinde Bucaspor 1928 dışında Aydınspor 1923, Hacettepe ve Şanlıurfaspor’da da görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Bucaspor 1928’in başında 24 maça çıktı. Doğantez yönetimindeki İzmir temsilcisi bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 15 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Sezon sonunda sarı-lacivertli ekip 2. Lig’e veda etti. Öte yandan başkan Bilgin Tokul, geçen sezon başında da kulübü devretmek istemiş ancak yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca görevine devam etmişti.