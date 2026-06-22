Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Bakırçay Üniversitesi yerleşkesi, akademik faaliyetlerin yanına yeni bir manevi merkez ekledi. Yapımı tamamlanan Faruk Demir Camii, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve kent protokolünün katıldığı geniş çaplı bir törenle kapılarını açtı. İlk saf tutuldu, dualar edildi.

Kampüs hayatına yeni bir soluk getiren yapı, öğrencilerden de yoğun ilgi gördü.

Kampüsün merkezinde yeni bir buluşma noktası

Açılış programı, cami içinde eda edilen ilk namazla başladı. Akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci açılış için camiyi doldurdu. Protokol konuşmalarında ise ortak bir vurgu öne çıktı: Bu yapının sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir dayanışma alanı olduğu belirtildi.

Törende konuşan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, öğrencilerin her alandaki gelişimine önem verdiklerini dile getirdi. Akpınar, "Faruk Demir Camii, ibadet ihtiyacını karşılamanın ötesinde, birlik ve beraberlik kültürümüzü pekiştirecek önemli bir merkez olacak" dedi. Caminin yapımını üstlenen hayırsever aileye de teşekkürlerini sundu.

Banisinin ismi kampüste yaşayacak

Caminin banisi merhum Faruk Demir’in oğlu Hacı Ali Demir de törende duygusal bir konuşma yaptı. Aile olarak bu eseri üniversiteye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Demir, babasının adının bu kutsal çatıda yaşayacak olmasından duyduğu mutluluğu paylaştı. Vali Dr. Süleyman Elban ise konuşmasında, üniversite gençliğinin manevi değerlerle buluşmasının önemine değindi, emeği geçenleri tebrik etti.

Geniş avlusu ve modern mimarisiyle dikkat çeken Faruk Demir Camii, kampüs yaşamının sosyal bütünlüğüne ciddi katkı sunacak gibi görünüyor. Tören, katılımcılara sunulan ikramların ardından sona erdi.

