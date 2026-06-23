2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Menemen Futbol Kulübü’nde aylardır süren devir muamması yerini zorunlu bir hareketliliğe bıraktı. Kulübü devretmek için masaya oturduğu yatırımcılardan somut bir sonuç alamayan Başkan Bilgin Tokul, rotayı tamamen yeni sezon planlamasına kırdı. İlk iş olarak teknik direktör Cüneyt Biçer ile yolları ayıran sarı-lacivertli yönetim, teknik patron koltuğu için sürpriz bir isme yöneldi. Menemen'de sıcak saatler yaşanıyor.

Cenk Laleci masadaydı ama ibre Doğantez’e döndü

Teknik direktör arayışlarına başlar başlamaz kulübün eski hocalarından Cenk Laleci ile dirsek temasına geçen Başkan Bilgin Tokul, son dakikada strateji değiştirdi. Sarı-lacivertlilerde yönetim kanadının listesinde ilk sıraya Tolga Doğantez yerleşti.

Geçen sezon Bucaspor 1928'i çalıştıran 51 yaşındaki teknik adamla pazarlıklar sıklaştı. Yönetime yakın kaynaklar, Doğantez ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve imzanın an meselesi olduğunu belirtiyor. Taraflar detayları netleştiriyor.

Hedefteki hocanın geçen sezon karnesi kırık

Menemen FK’nın el sıkışmaya yakın olduğu Tolga Doğantez, kariyerinde daha önce Aydınspor 1923, Hacettepe ve Şanlıurfaspor gibi kulüplerde de görev yaptı. Ancak deneyimli teknik adamın geçen sezon Bucaspor 1928'in başındaki karnesi camiada soru işaretlerine yol açtı.

Doğantez, fırtınalı geçen sezonda Bucaspor 1928'in başında 24 resmi maça çıktı. Bu müsabakalarda takım sadece 4 galibiyet ve 4 beraberlik alabilirken, sahadan 15 kez yenilgiyle ayrıldı. Alınan bu başarısız sonuçların ardından sarı-lacivertli ekip sezon sonunda 2'nci Lig'e veda ederek küme düştü. Taraftar bu istatistikten tedirgin.

Devir çıkmazı Menemen'in kaderi oldu

Başkan Bilgin Tokul'un kulübü devretme çabalarının sonuçsuz kalması Menemen semtinde yabancı olunan bir durum değil. Tokul, geçen sezonun başında da kulübün hisselerini devretmek amacıyla yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüştü.

O dönem de yatırımcılarla ortak paydada buluşulamayınca iş başa düşmüş ve Tokul başkanlık koltuğunda kalmıştı. Kulislerde konuşulanlara göre bu sezon da aynı senaryo tekrarlanınca, yönetim transfer yasağı ve lisans işlemlerine takılmamak adına mecburen kolları sıvadı. Menemen FK için zaman daralıyor.