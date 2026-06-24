Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak olan Göztepe’de, transfer gündemi oldukça sıcak. Sarı-kırmızılı ekibin 22 yaşındaki başarılı Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Türkiye'den daha önce Trabzonspor’un da resmi teklif götürdüğü genç yetenek için bu kez İngiltere’den dev bir hamle geldi. Geçtiğimiz sezon Championship’i zirvede tamamlayarak adını doğrudan Premier Lig’e yazdıran Coventry City, Dennis’i kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Ada’da 7 Milyon euroluk pazarlık

İngiliz temsilcisinin, Göztepe’nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketiyle resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. Genç yıldızın bonservis bedelini daha önce 7 milyon euro olarak belirleyen Göztepe yönetimi ise taliplerin artması üzerine eli güçlendiği için fiyatı daha da yukarı çekmeyi planlıyor. Şu an Londra’da bulunan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen’in, Coventry City yöneticileriyle transferin detaylarını netleştirmek adına bir araya geleceği ve bu kritik zirveden çıkacak karara göre Dennis'in geleceğinin şekilleneceği bildirildi.