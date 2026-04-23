Son Mühür / Yağmur Daştan - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda art arda yaşanan ve eğitim camiasını derinden sarsan acı hadisenin gölgesinde yaşanıyor. Tüm Türkiye’yi derin bir yasa boğan olayın ardından tepkiler devam ederken veliler arasındaki kaygı düzeyinin "pandemi dönemini aratmayacak" bir boyuta ulaştığını belirten Veli Der İzmir Şube Başkanı Kalafat, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Velilerin oldukça endişeli olduğunu söyleyen Kalafat, “Eğitime bakış açısı bir an önce değişmeli” çağrısı yaptı.

“Veli bütçesiyle güvenlik alınıyor”

Okullardaki güvenlik zafiyetinin yapısal bir soruna dönüştüğünü ifade ederek açıklamalarına başlayan Veli-Der İzmir Şube Başkanı Kalafat, “Okullara güvenlikçiler alınıyor şu anda velilerin bütçesiyle. Okula personel alımları okul aile birliklerinin inisiyatifine bırakılmış durumda. Velilere güvenlik istiyorsanız para toplayın kendi aranızda kapıya güvenlikçi alın diyorlar. Devlet güvencesinde olmadığı için o güvenlikçinin güvenli olup olmadığını nereden bileceğiz? Çok hızlı tedbirler alınmaya çalışılıyor, sırf ‘medyaya çıkmayalım’ diye acil kararlar veriliyor. Yaşananlardan sonra Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı, bu mudur? İnsanları görevden alınca bu süreç bitecek mi? Mesele, eğitime bakış açılarını değiştirmeleri ve istihdama yönelik değil eşit, katılımcı ve adil bir eğitim politikası üretmeleri gerekiyor ki bu değerler spesifik acı olaylar olsun ki adli olarak çözülebilsin. Oysa baktığımızda okullarımız hep böyle” dedi.

“Birçok veli okul kapısında bekliyor”

“Birçok veli şu anda çocuklarını okula göndermek istemiyor ve bize ne önerdiğimizi soruyorlar” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Kalafat, “Veliler çok kaygılı. Birçok velinin sabahtan akşama kadar okulların kapısında beklediğine şahidiz. Çok büyük bir psikoz yaşıyoruz şu anda. Aynı pandemi dönemi gibi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne yazık ki yetkililer de akıl vermek ve süreci yönetmek yerine kapılara bekçi koruyup sembolik olarak çocukların üzerini aramayı tercih ediyor. Bunun tedbir olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu durum kriminal tedbirlerle değil eğitim felsefesiyle çözülebilir” ifadelerini kullandı.