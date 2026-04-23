Son Mühür/ Osman Günden- Hakkın ve liyakatin olduğu yerde biz varız diyerek yola çıkan Birlik-Sağlık-Sen dur durak bilmiyor.

Sendika cephesinden gelen haberler bağımsız sendikacılık iddiasının sahada ciddi bir karşılık bulduğunu gösterir nitelikte. Öyle ki Sinop başta olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanından gelen katılım talepleriyle vites yükselten sendika İzmir’deki gücünü üçüncü şubesiyle perçinledi.

Resmi başvurular yapıldı imzalar atıldı ve İzmir Üçüncü Şube resmen hayata gözlerini açtı.

Yeni şubenin dümenine ise camianın yakından tanıdığı tecrübesiyle bilinen Şevket Özfiliz geçti. Özfiliz’in ekibi de oldukça dinamik Alev Şahin’den Banu Parlar’a, Fatih Dede’den Halil Karakulak, Tunç Sayın ve Yaşar Köse’ye kadar uzanan liste, sahadaki mücadelenin yeni mutfağını oluşturuyor.

Doğruyol'dan açıklama

Genel Başkan Ahmet Doğruyol ile ayaküstü konuştuğunuzda şu tabloyu net görüyorsunuz 38 ilde başkanlık, 46 ilde ise aktif üye yapısı. Bu sadece bir sayı değil bir büyüme hikayesi aslında. Doğruyol’un hedefinde ise siyasetin gölgesinde kalan o geleneksel sendikacılık anlayışı var.

Şunu açık yüreklilikle söylüyor başkan "Siyasetin emrine girip haksızlığa dilsiz kalanlara inat, biz doğruyu söylemekten bir adım geri atmayacağız"

Kılavuzları ise net Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Bağımsızlık benim karakterimdir' sözü. Doğruyol, bu üç günlük dünyada Allah’tan başka kimseye boyun eğmediklerini söylerken, aslında sendikanın bağımssız duruşuna vurgu yapıyor. Devletin bütünlüğüyle derdi olmayan, bu topraklara gönülden bağlı olan her vatandaş, sendika için baş tacı.