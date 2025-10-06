Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verileri, özellikle eğitim harcamalarındaki fahiş artışla dikkatleri üzerine çekti. Yıllık genel enflasyonun yüzde 33,29, aylık enflasyonun ise yüzde 3,23 olarak gerçekleştiği dönemde, eğitim harcamalarındaki artış yüzde 66,1 ile zirvede yer aldı. Kırtasiye ürünlerinin pahalılığı ve özel okul ücretlerinin astronomik seviyelere ulaşması, velilerin mali yükünü ciddi ölçüde artırarak büyük bir tepkiye neden oldu. Artan bu maliyetler, ünlü gurme ve eleştirmen Vedat Milor'un da mizahi bir dille konuyu gündeme taşımasına yol açtı.

Özel okul ücretlerine tarihi isimlerle tepki

Ünlü gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı esprili bir paylaşımla, özel okul ücretlerindeki astronomik artışı tiye aldı. Oğlunun özel liseye kaydını yaptırdığını duyuran Milor, ödedikleri yüksek ücrete karşılık bekledikleri eğitim kadrosunu, alanında çığır açmış tarihi ve bilimsel figürlerden oluşturduğunu belirtti. Milor'un bu göndermesi, eğitim maliyetlerinin ulaştığı seviyeyi hicvederken, velilerin ortak isyanına da tercüman oldu.

Milor'dan derslere "Nobel Ödüllü" kadro beklentisi

Vedat Milor, dikkat çeken paylaşımında, ödedikleri yüksek ücreti hak edecek bir eğitim kadrosu beklentisini şu ifadelerle sıraladı. Milor'un listesindeki eğitmen kadrosu, matematik dersi için Cahit Arf gibi Türk bilim tarihinin önemli ismiyle başlarken; fizik için Isaac Newton, kimya için Marie Curie ve biyoloji için Charles Darwin gibi bilime yön veren küresel figürleri içeriyordu.

Edebiyat ve sosyal bilimlerde de çıtayı oldukça yükseğe koyan Milor; Türk Dili ve Edebiyatı dersinde Yaşar Kemal'i, İngilizce'de William Shakespeare'i, tarih dersinde ise Heredot'u istediğini belirtti. Felsefe ve Mantık dersi için Immanuel Kant'ı, rehber öğretmenlik pozisyonu için ise merhum eğitimci Doğan Cüceloğlu'nu gösterdi. Listede dikkat çeken mizahi detaylar da mevcuttu: Beden Eğitimi dersi için dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'yu, müzik dersi için ise besteci Johann Sebastian Bach'ı talep etti. Milor, kendi uzmanlık alanı olan Beslenme Alışkanlığı dersini ise bizzat kendisinin vereceğini ekleyerek eleştirisini tamamladı.