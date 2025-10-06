Pazartesi akşamlarının dikkat çeken dizilerinden “Uzak Şehir”, ikinci sezonuyla yeniden ekranlara döndü. Dizi, izleyiciyi büyüleyen sahneleriyle birlikte Mardin’in Midyat ilçesinin tarihi dokusunu da ekrana taşıyor.

Midyat dizi turizmine can verdi

Mardin’in taş mimarisiyle öne çıkan ilçesi Midyat, “Uzak Şehir” dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Dizinin yayınlanmaya başlamasının ardından ilçedeki çarşılarda, sokaklarda ve otellerde yoğunluk yaşanırken, bölge esnafı da bu ilgiden memnun.

Dizinin hem atmosferine hem de ekonomisine katkı sağladığını belirten yerel halk, “Uzak Şehir sayesinde Midyat yeniden keşfediliyor” yorumlarında bulunuyor.

Ozan Akbaba: “Midyat diziye ruh katıyor”

Dizide Cihan Albora karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ozan Akbaba, çekimlerin Midyat’ta yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Akbaba, “Midyat’ı seviyoruz. Burada dizi çekmek bizim için büyük şans. Senaryo, yapım, reji, oyuncular ve Midyat bir araya gelince gerçekçi, güçlü bir iş ortaya çıkıyor” dedi.

Ünlü oyuncu, hem bölgenin doğal atmosferinin hem de halkın sıcak ilgisinin dizinin başarısında büyük payı olduğunu vurguladı.

“Midyat'ın bize, bizim Midyat’a katkımız var”

Ozan Akbaba, şehirle kurdukları bağa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Midyat’ın bize, bizim de Midyat’a katkımız var diye düşünüyorum. Diziyle birlikte hem biz bölgeyi tanıyoruz hem de izleyiciler bu güzellikleri ekranlardan keşfediyor.”

“İki günde gezilecek bir yer değil”

Midyat’ın tarih, kültür ve doğa açısından zengin bir şehir olduğunu belirten oyuncu, bölgeye gelen ziyaretçilere özel bir tavsiyede bulundu:

“Midyat’ı iki günde gezmek mümkün değil. Her detayına ayrı bir hayranlık duyuyorum. Ziyarete gelenler yemeklerini, mimarisini, tertemiz sokaklarını çok sevecekler. Tekrar tekrar gelip bu havayı solumak isteyecekler.”