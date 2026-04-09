Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in en yoğun ilgi gören sosyal yaşam alanlarının başında gelen Bostanlı sahilinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeler bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin tepkisini çekti.

Geçmişte sahilin simgesi haline gelen ve sınırlı sayıda bulunan mısır tezgahlarının yerini, kıyı boyunca uzanan çok sayıda büfenin alması, vatandaş tarafından denize erişimin engellenmesi olarak yorumlandı.

‘Kıyı Kanunu’ hatırlatıldı

Sahil bandında yan yana sıralanan bu yeni yapılar, vatandaşın denizle kurduğu doğrudan teması kısıtladığı gerekçesiyle "kıyının parselasyonu" eleştirilerine neden oldu. Kıyı kanunlarına göre halkın kullanımına açık ve engelsiz olması gereken alanların, ticari yapılarla dolması huzursuzluk yaratırken sahilin doğal silüetine müdahale edildiğini savunan vatandaş, bu yoğun yerleşimin dinlenme alanlarını zamanla bir ticari koridora dönüştürme riski taşıdığına dikkati çekti.

“Sahilde dolaşıyordum, şok oldum”

Düzenleme sonrası sahildeki değişimi gören bir vatandaş, kıyı boyunca yaklaşık 20 adet büfenin yerleştirildiğini belirterek şaşkınlığını gizleyemedi. Bostanlı sahilinin "nefes alma noktası" olma özelliğini kaybetmesinden endişe eden vatandaş, “Bostanlı sahilde dolaşıyordum şok oldum. Büyükşehir Belediyesi o eski birkaç tane olan mısırcıların yerine deniz kenarına sıra sıra yaklaşık 20 tane büfe yapmış. Bu büfelerle sahili resmen parsellemişler. Kimler almış bu büfeleri?” diyerek tepkisini dile getirdi.