Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde genel kurul süreci tamamlandı. Tek listeyle gidilen seçimde, sektör temsilcilerinin oylarıyla yeni yönetim belirlendi. Gerçekleştirilen oylamada, More Su Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Ufuk Atakan Demir, 34 oy alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi

Bedri Girit: İhracatımıza katkısı olan firmalarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ufuk Atakan Demir’e devreden Bedri Girit genel kurulda gerçekleştirdiği konuşmasında EİB’in en iyi performans gerçekleştiren birliklerinden biri olduğunun altını çizerek, , “Birliğimizin oldukça iyi bir performansı var. EİB olarak 18,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Demir çelik sektöründen sonra en iyi ihracat performansı sergileyen ikinci Birliğiz: Türkiye genelinde tüm kalemlerde yüzde 48 civarında birliğimizden ihracatımız gerçekleşiyor.

Kanatlı sektöründe ihracat yasağı yaşadığımız ürünlerimiz var. Süt tozunda ve tereyağında da kısıtlamalar var. Yasaklar ülkemizi hiçbir yere götürmez. Sektörümüz umudunu yitirmiş değil ancak sektörümüz eğer umudunu keserse yüzde 25 küçülecek. İhracat kısıtlamaları sektör adına yanlış bir karar ama devletimiz de gıda enflasyonu açısından önlem alıyor. Bakanlığımızın desteğiyle Turkish Tastes Turquality projemizi tüm gıda birliklerimizle ABD’de ve Japonya’da sürdürüyoruz.

Çam balında dünya birincisiyiz genel bal üretiminde de dünyada Çin’den sonra ikinciyiz. Somonda 540 milyon doları geçerek çok güzel ivme yakaladık. Kanatlı sektörümüzdeki yasaklar kalktığında daha iyi olacak. 2,4 milyar dolar ihracat su ürünlerinde ve 1,2 milyar dolar ihracat da kanatlıda olmak üzere iki sektörümüz tüm sektörümüzü taşıyor. İhracatımıza katkısı olan firmalarımıza gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz 3 milyar dolar ihracata ulaşmak”

Öte yandan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ufuk Atakan Demir ise hedeflerinin 2030 senesine kadar 3 milyar dolar ihracata ulaşmak olduğunu aktararak, “Sektörümüz, 2025 yılında Türkiye genelinde ihracatını %5 oranında artırarak 3 milyar 862 milyon dolardan 4 milyar 41 milyon dolara yükseltmiş ve bu başarıyla hepimize haklı bir gurur yaşatmıştır. Birliğimiz bünyesinde gerçekleşen ihracatta ise %7’lik artışla 1 milyar 724 milyon dolardan 1 milyar 840 milyon dolara ulaşılmıştır.

Bu sonuçlarla, toplam ihracatın %46’sı Ege Bölgesi’nden gerçekleşmiş olup sektörümüzdeki güçlü konumumuz bir kez daha teyit edilmiştir. Türkiye’nin 2,24 milyar dolarlık su ürünleri ihracatının ise %66’sı Ege Bölgesi’nden yapılmaktadır. Birliğimizin en güçlü alt sektörü olan su ürünlerinde elde edilen bu performansla; Türkiye genelindeki sektör ihracatının %55’i, Ege Bölgesi ihracatının ise %80’ini gerçekleştirdik.

Bu başarıyı dünya üretiminde yine söz sahibi olduğumuz kanatlı, yumurta, süt ve süt ürünleri ile bal sektörlerimiz desteklemiştir.2026 yılı için belirlediğimiz Türkiye geneli 4,3 milyar dolar ve Birliğimiz özelinde 2 milyar dolar ihracat hedeflerine kararlılıkla ilerlemekteyiz. Görev sonuna geldiğimizde 2030 yılında hedefimiz 3 milyar dolar ihracata ulaşmak. Yeni dönem Başkan adayı olarak; önümüzdeki dönemde üyelerimizin ihracat kapasitesini artırmaya, yeni pazarlara erişimini güçlendirmeye yönelik projeleri hayata geçirmeyi öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.