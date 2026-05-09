Son Mühür/ Emine Kulak- Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, İzmir’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alsancak’taki Karaca Otel’de düzenlenen basın-medya buluşma kahvaltısında gazetecilerle görüşen Bursalı’ya, İzmir İl Başkanı İhsan Sefa da eşlik etti. Programda NATO, Amerika’nın politikaları, ülke gündemi ve parti çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

“Türkiye’ye ekonomik açıdan nefes alma şansı yok”

Amerikan hegemonyasının yıkılmaya başladığını öne süren Bursalı, “Türkiye’nin önünde birkaç yıl içinde çok büyük değişiklikler olacak. Çünkü Türkiye içinde bulunduğu sistemin sona geldi. Sonuç itibariyle Türkiye, ekonomi, politikada en büyük krizlerle karşı karşıya kaldığı ortamda Türkiye mevcut sistemi tüketti. Türkiye’ye ekonomik açıdan nefes alma şansı yok. Yarınlara karşı taşımak bu sistem içinde yok. En son İran kahramanca bir direniş gösterdi. Amerikan hegemonyası yıkılmaya başladı. Amerika’nın içinde kargaşalar başladı. Amerika İran’ın petrolüne el koyacaktı, şimdi Trump’ların rejimleri sallantıda. Yepyeni bir dünya doğuyor. Asya’da yepyeni bir dünya yükseliyor. Bunlar Türkiye’nin geleceği için önemli. İran direndi, bütün insanlık için, Türkiye için direndi” dedi.

“Artık NATO NATO’yu sorguluyor”

NATO hakkında değerlendirmelerde bulunan Bursalı, “Sıra ZATEN Türkiye’de ama Türkiye bu durum karşısında ne yapacak? Bize düşen ne? Bizim 40 yıldır anlattığımız Türkiye, Çin, İran ittifakı: Bu hayati derecede önemli. Bu bir taktik, hedef değil. Türkiye için zorunluluk. Karşınızda küresel güç yığını varsa onu devirecek güç aramak lazım. Sayın Bahçeli’nin de tek çare diye ifade ettiği ve Vatan Partisi’nin yıllardır savunduğu ittifak çözüm. Türkiye geriden geliyor, yolda. Bir yandan da Türkiye’ye masallar anlatılıyor. NATO’nun güvenlik şemsiyesi olduğu masalları anlatılıyor. Türkiye NATO ile mücadele eden bir ülke. NATO’nun hedefi ve üvey evladı ülke Türkiye. Artık NATO’yu NATO sorguluyor. Türkiye kendine yeni bir güvenlik mimarisi yapmak zorunda. İran kendisini NATO dışında olduğu için savunabildi. NATO yandaşlığı Amerikan yandaşlığıdır. 15 Temmuz, 12 Eylül NATO üyeliğindeyken oldu. Biz NATO’dayken bize olmuş diyerek topluma masallar anlatanlar Amerikan masallarına sığınıyor. Avrupa Birliği masalları, Batı’dan sıcak paralar bulmaların sonuna geldik. İttifak bu gerçekliğin bir yansıması. Türkiye yeni dünyada, Avrasya’da yerini alacak. Bu geri dönülemez bir süreç. Amerika ile uyum dönemi bitti. Kurulacak hükümette, ülke güvenliğini sağlayan Türkiye olacak Vatan Partisi de bunu sağlayacak. Bütün anlaşmalar Amerikancılar, Atlantikçiler arasındaki hesaplaşmalara oturuyor” dedi.

“Bir tarafta Özgür Özel bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu var”

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ayrımı öne süren Bursalı, “CHP içinde de hesaplaşma var. CHP’deki durumu parti içindeki durum olarak görmüyoruz. Bir Türkiye meselesi. Bir tarafta iktidar stratejisini Batı’ya bağlamış, Amerika’ya yalvaran, onlarla 2 dk görüşmek için boyunlar eğen CHP’nin mevcut yönetimi Özgür Özel var. Bir tarafta da 6 oka, cumhuriyete bağlı, Atatürk devrimciliğine sarılan Kemal Kılıçdaroğlu da var. Mutlak butlan kararı Türkiye’nin önünü açacak bir durum olacak” diye konuştu.

“Türkiye 500 milyar dolar borca batmış”

Türkiye’nin ekonomisini değerlendiren Bursalı, “Sistemin krize girdiği koşullarda başka çare kalmadı. Türkiye için İran ittifakına gidiyoruz. Yaşanacak olan bütün hesaplaşmalar bu düzlemde olacak. Türkiye 500 milyar dolar borca batmış. Bir 500 milyon dolar da Türkiye’den para kaçırılmış. Ekonomiyi ayağa kaldıracaksak, birikimler kıyı bankalarında yatmayacak, Türkiye ekonomisinin katkısına sunmalı plan dahilinde. O para yurt dışı bankalarında kalmayacak. Bizim çiftçimiz geleceği göremeyecek, üretim gerileyecek ama o dövizler yurt dışı bankalarında yatacak. Yok öyle bir şey. Çare bitti Erdoğan da o dövizlerin Türkiye’de kullanılacağını söyledi. Üretim ekonomisine geçme zorunluluğu var Türkiye’nin. Bütün zorunluluklar hem dış, hem iç cephede, hem de ekonomide geldi çattı. Türkiye tel tel dökülüyor. Vatandaşımız torpilsiz iş yapamaz hale gelmiş” şeklinde konuştu.