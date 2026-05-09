Adalet Bakanlığı, yargı sistemindeki sorunları çözmek ve adalet mekanizmasını hızlandırmak amacıyla 12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bakan Akın Gürlek yönetiminde hazırlanan yeni düzenleme, hem vatandaşların hem de iş dünyasının mağduriyetlerini gidermeyi hedefliyor. Pakette ticari davaların sadeleştirilmesi, mahkemelerin iş yükünün azaltılması, avukatların özlük haklarının iyileştirilmesi ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni kanun çalışmaları dikkat çekiyor. Peki, milyonların gözünü çevirdiği 12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman sunulacak?

12. YARGI PAKETİ SON DURUM: ÇALIŞMALAR NE AŞAMADA?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi çalışmalarının en ince ayrıntısına kadar devam ettiğini belirtti. Önceliklerinin, iş dünyasının zamanını mahkeme koridorları yerine üretim sahalarında harcamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Gürlek, daha öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. Ticari davalarda usul süreçlerini sadeleştirecek ve dijitalleşmeyi artıracak adımlar atılacak. Noterlerin de sürece dahil edilmesiyle yargının hızlandırılması planlanıyor.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER? İÇERİĞİNDE NELER OLACAK?

Yeni yargı paketinin içeriği oldukça geniş kapsamlı. Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre pakette öne çıkan başlıca düzenlemeler şunlar:

Suça Sürüklenen Çocuklar: Toplumdaki hassasiyetler dikkate alınarak, suça sürüklenen çocuk kavramı temelden değiştirilecek ve mağdur ailelerin de görüşleri alınarak yeni bir kanun çalışması yapılacak.

Avukatlara Özel Düzenlemeler: Avukatların yaşadığı maddi zorlukları hafifletmek amacıyla özlük hakları güçlendirilecek. Örneğin, 30 milyon lira ve üzeri tapu işlemlerinde her iki taraf için de avukat zorunluluğu getirilecek.

Hakim ve Savcı Takviyesi: Yargıdaki iş yükünü hafifletmek için hakim ve savcı sayısı artırılacak, çalışma şartları iyileştirilecek.

Ticari ve İş Davaları: Uzun süren ticari ve iş davalarının daha hızlı sonuçlanması için yapısal adımlar atılacak.

YENİ YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI? İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri de yeni yargı paketiyle birlikte bir infaz düzenlemesi veya genel af gelip gelmeyeceği. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalarda, genel af veya geniş kapsamlı bir infaz indirimi hakkında net bir madde duyurulmadı. Ancak Bakanlığın tüm teklifleri değerlendirdiği ve yargı süreçlerini hızlandıracak yapısal reformlar üzerinde durduğu biliniyor. İnfaz sistemine yönelik olası ufak çaplı düzenlemelerin paketin Meclis'e sunulmasıyla netleşmesi bekleniyor.

12. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? NE ZAMAN ÇIKACAK?

"12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?" sorusunun yanıtı şu an için hayır. Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonra paketi bazı eksiklikler gördüğü için Meclis'ten geri çektiklerini açıkladı. Gürlek, vatandaşların yargılamaların uzun sürmesinden duyduğu memnuniyetsizliği gidermek için formüller üzerinde çalıştıklarını belirtti. Teknik ve hukuki hazırlıkların tamamlanmasının ardından, 12. Yargı Paketi'nin önümüzdeki aylarda tekrar TBMM Genel Kurulu'na sunulması ve yasalaşması bekleniyor.