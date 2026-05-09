Son Mühür/ Emine Kulak- Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, İzmir’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alsancak’taki Karaca Otel’de düzenlenen basın-medya buluşma kahvaltısında gazetecilerle görüşen Bursalı’ya, İzmir İl Başkanı İhsan Sefa da eşlik etti. Programda İYİ Parti ve Zafer Partisi’ne yönelik sert eleştirilerde bulundu.

“Gladio kalıntısı partiler var”

Bursalı, “Türk milliyetçisi değil de NATO’ya bağlılık yeminleri yapan, Türkiye’deki bütün gelişmeleri en son Ahmed Spor Süper Lig’e çıkmasına kadar bir kışkırtma zemini haline getiren gladio kalıntısı partiler var. İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Ümit Özdağ. Bunların hepsi Atlantik cephesinde konumlanmış. Onlara şunu söylüyoruz; Amerikancılığınızı Türkçülük ve Türk milliyetçiliğinizle örtemezsiniz. NATO’nun içinde Türkiye’yi savunamazsınız. NATO ve İsrail’e bağlılık yeminleri yaparak vatanseverlik yapamazsınız” diye konuştu.

“Zafer Partisi ve İYİ Parti’nin Türkiye’de yeri olmayacak”

Konuşmasına devam eden Vatan Partili Bursalı, “Türk’ü Kürt’ü birbirine düşüremezsiniz. Türkiye huğun bütünleşme sürecine girmiş, PKK silahlarını bırakmış, büyük bir fırsat karşımıza çıktı. Bunu bile tehdit saymak, ayrıcalık yaratmak bunlar hep roller. Bu partilerin Türkiye’de hiçbir yerleri yok. Amerikancılıklarıyla tarihe gömülürler. O partiye üye olan vatandaşları ayırıyoruz. Gladio kalıntısı Zafer Partisi ve İYİ Parti’nin Türkiye’de yeri olmayacak” dedi.

"Meslek Fabrikası'na yapılan müdahalenin yanında değiliz"

Meslek Fabrikası’nın mülkiyet değiştirmesi hakkında konuşan Bursalı, “Türkiye ve şehrimizin önemli kurumları ile oynamamak lazım. Buraya yapılan merkezi müdahalelerin yanında değiliz” dedi.