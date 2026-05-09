Emekliye bayram ikramiyesi için heyecanlı bekleyiş artık son aşamaya girdi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu milyonlarca vatandaş, bayram öncesi hesaplarına yatacak tutarların hangi gün verileceğini yakından takip ediyor. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, ödemelerin bankalarda yoğunluk yaratmaması için önceki yıllarda olduğu gibi tahsis numarasına göre belirli bir sıraya konulması planlanıyor. Peki, emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kulislerden yansıyan bilgilere göre, emekli bayram ikramiyelerinin 21-26 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. Temel hedef, arefe gününe kadar tüm emeklilerin ikramiyelerine kavuşması. Emekliler tahsis numaralarının son rakamına göre farklı günlerde bankalara giderek ödemelerini sorunsuz bir şekilde çekebilecek.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME GÜNLERİ NASIL OLACAK?

Geçmiş bayramlardaki ödeme sistemlerine baktığımızda, ödemelerin kurumlara göre farklı tarihlere yayıldığını görüyoruz. Genellikle Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları ikramiyelerini daha erken alırken, sayıca daha fazla olan SSK emeklilerinin ödemeleri birkaç güne bölünerek yapılıyor. Bu yıl da banka şubelerinde ve ATM'lerde yığılma oluşmaması için benzer bir takvimin uygulanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ RESMİLEŞTİ Mİ?

Geçtiğimiz yıl ikramiyeler bayrama sadece sayılı günler kala yatmış ve kısa süre içinde tüm ödemeler tamamlanmıştı. Şu an için 21-26 Mayıs tarihleri öne çıksa da gözler ilgili bakanlıklardan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı ikramiye ödeme takviminin kesin olarak duyurulması ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.