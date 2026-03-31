Son Mühür / İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürütülen kapsamlı soruşturmada, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanması siyaset gündemini sarsarken, dosyada yer alan Bornova bağlantısı tartışmaları daha da büyüttü. Savcılık ifadelerine yansıyan işe alım, işten çıkarma ve sonrasında farklı belediyelere yönlendirme iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, özellikle Bornova Belediyesi’nin süreçte nasıl bir rol oynadığına ilişkin sorular dikkati çekti. Son Mühür TV’de yayınlanan moderatörlüğünü Tunç Erciyas’ın üstlendiği ve usta gazeteci Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan’ın gelişmeleri yorumladığı ‘Gündem Masası’ programında süreç, masaya yatırıldı. Programda yaşananlara tepki gösteren gazeteci Çölmekçi, “Özkan Yalım, Türkiye’yi utandırdı” derken; Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye de tepkisini dile getirdi, “Ah Ömer Eşki ah! Yatacak yerleri yok bunların” çıkışında bulundu.

Şener Şen’in o filmini hatırlattı: “Yaz kızım…”

“Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ege Bölgesi olarak bizi utandırdı, Türkiye’yi utandırdı” sözleriyle değerlendirmelerde bulunan gazeteci Çölmekçi, “Daha önce dürüstlük abidesi kesilenlerin ne kadar namussuzca belediye yönettiklerini gördük. Şener Şen’in ‘Yaz kızım, iki kilo çimento’ dediği film vardı ya, o film gerçek oldu. 21 yaşında bir kız, 57 yaşında bir adam… Bu adam kalkmış bir de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki başkanı Tunç Soyer döneminde kızını burada belediyeye yerleştirmek istemiş, hatta yazı yazılmış bakanlığa kadro için. Şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da fark etmiş, onun yerine rahmetli Haydar İnanır getirilmiş” hatırlatması yaptı.

“Yatacak yerleri yok”

Özkan Yalım’ın gözaltına alınma görüntülerini herkesin gördüğünü aktaran Çölmekçi, “Bu adamların her şeyi mi böyle? Sonra ‘Özel hayat var’ diyorlar. Senin özel hayatını yiyeyim! Ne özel hayatı! Sen belediye başkanısın, özel hayatın mı kaldı? Kalkıp bunu savunan kadınlar var, böyle bir erkeği nasıl savunuyorlar? 21 yaşındaki kişiyi işe alıyorsun, yanında çalıştırıyorsun. İnsan yanında çalıştırdığı kişiye kötü bakar mı? Başkanlığını kullanıyorsun, bu kızı otele götürüyorsun, para verip zenginleştiriyorsun. Kısa sürede bir sürü mal varlığı olmuş. Sonra başka sevgilini getirip Bornova Belediyesi’nde işe sokuyorsun. Ah Ömer Eşki ah! Yatacak yerleri yok bunların” dedi.

Eşki için o iddiayı gündeme getirdi: ‘O da bankamatikti’ diyorlar

“Ömer Eşki için de iddialar var, ‘O da bankamatikti’ diyorlar” diyen gazeteci Çölmekçi, “Demek ki biliyordu bu işi. İşe hiç gelmeyen kıza maaş ödeniyor. Sonra duyulup da patlak verince 27 Mart’ta da apar topar kızı işten atıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Hangi hakla Bornova’nın parasını harcıyorsunuz!”

Başkan Ekşi’nin Büyükşehir Meclisi’nde sarf ettiği “Gözleri var göremezler, kulakları var duyamazlar” ayetinin hatırlatılması üzerine de Çölmekçi, “Bu bir Kur’an ayetidir. Onun gözleri olsa görür de… Kulakları da duymuyor bu başkanın. İşte, böyle dini de kullanıyorlar. Türkiye siyasetinde tam bir rezalet yaşanıyor. Hükümete muhalif gazeteciler bile şu anda lanet okuyorlar. Fatih Altaylı, Nevşin Mengü neler söylüyor. Barış Yarkadaş zaten ‘İllallah’ demiş yaşadıklarından. Her şeyi bilen bir adam… Bu şekilde mi ülke yürüteceksiniz? Hangi hakla Bornova’nın parasını Bornova, Uşak hizmet beklerken siz sevgililerinizi tatillere götürüp hediyeler alarak bir de kalkıp bunu belediyenin bütçesinden ödeterek halkın parasını harcıyorsunuz? Ayıp!” diyerek tepki gösterdi.