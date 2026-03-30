Uşak Belediyesi’ni hedef alan yolsuzluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı inceleme çerçevesinde 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Uşak’ta düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin işlemlerinin ardından İstanbul’a sevk edilmesi planlanıyor.

Belediye başkanı da soruşturma kapsamında

Soruşturma kapsamında dikkat çeken isimlerden biri de Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım oldu. Yalım’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Dosyada gözaltına alınan kişi sayısı toplamda 17’ye ulaştı.

Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları mercek altında

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, belediye bünyesinde gerçekleştirildiği öne sürülen rüşvet ve usulsüz işlemler detaylı şekilde inceleniyor. Mali suçlara ilişkin yürütülen soruşturmanın, yeni gözaltılarla daha da genişleyebileceği ifade ediliyor.

Şüpheliler İstanbul’da ifade verecek

Uşak’ta yakalanan 4 şüphelinin gün içinde İstanbul’a getirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade vermeleri bekleniyor.