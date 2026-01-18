Uşak’ta Cumhuriyet Mahallesi’nde bir çöp konteynerinde poşet içinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine ortaya çıktı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri belirtilen adrese yönlendirildi. Yapılan incelemede, çöp konteyneri içinde poşetlenmiş şekilde erkek bebeğin cansız bedeni tespit edildi. Bebeğin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay günü dünyaya gelmiş

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bebeğin annesinin 17 yaşındaki S.D. olduğunu belirledi. Anne, evlilik dışı doğum yaptığı ve kısa süre önce doğum gerçekleştirdiği tespit edilerek, sağlık durumu nedeniyle tedavi altında tutulduğu hastanede gözetim altına alındı. Bebeğin babası olduğu öne sürülen 17 yaşındaki M.A.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan otopside, bebeğin olay günü dünyaya geldiği kesinleşti. Olayla ilgili polis ve savcılık ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın kapsamının genişletildiği bildirildi.