Olay, Uşak merkeze bağlı Elmalıdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu oldukları öğrenilen 11 kişi akşam saatlerinde bir araya gelerek aynı evde yemek yedi.

Yemekten bir süre sonra bazı kişilerde mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı. Şikayetlerin artması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

6’sı çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Yaşları 2 ile 36 arasında değişen kişilerin 6’sının çocuk olduğu öğrenildi. Hastaların bir kısmı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, bir kısmı ise kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı evde yemek yedikleri belirlendi

Hastaneye kaldırılan kişilerin komşu oldukları ve akşam yemeğini birlikte tükettikleri tespit edildi. Zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yiyeceklerle ilgili inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni yapılacak tetkik ve analizlerin ardından netlik kazanacak.

Sağlık durumları iyi

Hastanede gözetim altında tutulan 11 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, gıda zehirlenmesine yol açtığı düşünülen yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderileceği öğrenildi.