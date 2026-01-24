Bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti Uşak eski Milletvekili Mehmet Altay, Uşak’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Altay, 16 Ocak’ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, sağlık durumu ağırlaşınca 20 Ocak’tan itibaren yoğun bakımda tutulmuştu.

Cenaze töreni Ulubey’de gerçekleşti

Mehmet Altay’ın cenazesi, tören öncesinde Uşak merkez Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilerek ailesi ve yakınlarından helallik alındı. Ardından naaşı Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camii’ne götürüldü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Altay, Ulubey Mezarlığı’na defnedildi.

Törene yoğun katılım

Cenaze törenine Altay’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uşak Valisi Naci Aktaş, Artvin Valisi Turan Ergün, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehiroğlu ve Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adalet Bakanı Tunç’tan veda mesajı

Cenaze namazının ardından konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Altay’ı “Çok değerli bir kardeşimizdi, özü sözü bir, çalışkan ve sevecen bir insan” olarak tanımladı. Tunç, Altay’ın Uşak’a yaptığı hizmetlere vurgu yaparak, “Mekanı cennet olsun. Eşine ve çocuklarına sabır diliyorum. Uşak ilimize önemli hizmetleriyle uzun süre siyaset yaptı” dedi.