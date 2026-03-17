Uşak’ın Banaz ilçesinde 59 yaşındaki Ekrem Çakmak’ın av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdiği olaya ilişkin gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Traktörde hareketsiz bulundu

Olay, Banaz’a bağlı Ayrancı köyü yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında çalılıklara çarpmış halde duran traktörde sürücünün hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktör sürücüsü Ekrem Çakmak’ın av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Çakmak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Husumet iddiası

Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, Çakmak ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.A.K. ve kardeşi K.K. gözaltına alındı. Şüpheli M.A.K.’nin ifadesinde, Çakmak ile daha önceden aralarında anlaşmazlık olduğunu, olaydan bir gün önce karşılaştıklarını ve Çakmak’ın kendisine silah doğrulttuğunu iddia ettiği öğrenildi.

M.A.K.’nin ayrıca olay günü tarla yolunda Çakmak’ın kendisine pusu kurduğunu ve tabanca doğrulttuğunu ileri sürerek, yanında bulunan av tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeşten M.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.