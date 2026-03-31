Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sistem altyapısında yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle sigorta primleri ve diğer borçların son ödeme tarihinin uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2026 olarak belirlenen son ödeme tarihi 7 Nisan 2026’ya kadar ertelendi.

MOSIP güncellemesi erişimi etkiledi

SGK tarafından yapılan duyuruda, muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) üzerinde gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlere erişimde gecikmeler yaşandığı belirtildi.

Bu teknik aksaklıkların, ödeme süreçlerini aksatmaması adına borçlular için yeni bir düzenlemeye gidildiği ifade edildi.

Hangi borçları kapsıyor?

Yapılan düzenleme kapsamında;

5510 sayılı Kanun’un 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki sigortalılara ait prim borçları

Genel sağlık sigortası (GSS) borçları

Yapılandırma ve taksitlendirme kapsamındaki borçlar

6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi kapsamında taksitlendirilen borçlar

Borçlanma ve ihya kapsamındaki yükümlülükler

uzatma kararına dahil edildi.

Yeni son tarih: 7 Nisan 2026

SGK, son ödeme tarihi 31 Mart 2026 olan tüm bu borçların, 7 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacağını açıkladı.

Gecikme cezası uyarısı

Kurum, belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmaması halinde gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, sigorta prim teşvikleri ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ödemelerin süresinde yapılmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Yapılandırma planları için kritik hatırlatma

SGK, yapılandırılmış borçların ödeme planlarının ihlal edilmemesi adına da vatandaşların ve işverenlerin belirlenen süreye dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, uzatılan sürenin son gününe kadar yapılacak ödemelerin herhangi bir hak kaybına yol açmayacağı ifade edilerek kamuoyuna duyuru yapıldı.