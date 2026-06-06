Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki planlı imar çalışmalarına ve kentsel dönüşüm/düzenleme adımlarına bir yenisini daha ekledi. Urla ilçesinde yer alan stratejik bir bölgeyi kapsayan imar planı değişikliği tamamlanarak resmen askıya çıkarıldı.

Urla Çamlıçay Mahallesi’nde yeni düzenleme

Yapılan resmi duyuruya göre düzenleme; Urla ilçesi, Çamlıçay Mahallesi, 3682 ada, 1, 2, 10, 11, 17 ve 29 parselleri kapsayan geniş alanı hedef alıyor. Bölgede sosyal donatı alanlarının artırılması, ulaşım akslarının rahatlatılması ve modern bir kent dokusunun oluşturulması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi doğrultusunda adımlar atıldı. Bu kapsamda hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın NIP-351134425 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.04.2026 tarih ve 04.381 sayılı kararı ile uygun görüldü.

Pazar alanı, konut ve otopark projeleri bir arada

Onaylanan yeni plan değişikliğiyle birlikte söz konusu parsellerde şu düzenlemeler hayata geçirilecek:

Modern ve ihtiyaca cevap verecek Konut Alanları, Mahalle halkının ticaret ve alışveriş ihtiyacını karşılayacak Pazar Alanı, Bölgedeki trafik ve araç yoğunluğunu çözecek Otopark Alanı Vatandaşların nefes alabileceği yeşil alanlar ve Park Alanı, Ulaşım ağını güçlendirecek yeni Taşıt ve Yaya Yolları.

İtirazlar için askı süreci başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 13.05.2026 tarihinde resmen onaylanan imar planı değişikliği, aynı tarihli resmi yazı ile ilgili kurumlara dağıtılarak ilan edildi. Belediyenin ilgili birimlerinde ve internet sitesinde askıya çıkarılan plan değişikliği, yasal süre boyunca vatandaşların ve ilgili meslek odalarının incelemesine açık kalacak. Bölge sakinleri ve hak sahipleri, ilan süresi içerisinde plana dair itiraz veya görüşlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iletebilecek.