İzmir’in Urla ilçesine bağlı Barbaros Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından “dünyanın en iyi turizm köyü” unvanına layık görüldü. Köy, sürdürülebilir turizm anlayışı, kültürel mirasa sahip çıkışı ve yerel üretimi destekleyen yapısıyla uluslararası alanda örnek gösterildi.

Urla’nın incisi dünya çapında tanındı

İzmir’in Urla ilçesinde yer alan Barbaros Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 2025 yılı değerlendirmelerinde “Best Tourism Villages” programı kapsamında dünyanın en iyi turizm köyü seçildi.

Zeytinyağı üretimi, taş ev mimarisi, el yapımı ürünler pazarı ve her yıl düzenlenen oyun ve oyuncak festivaliyle tanınan Barbaros, geleneksel yapısını koruyarak turizme kazandırdığı özgün kimliğiyle dikkat çekti.

Sürdürülebilir turizmin örnek köyü

UNWTO tarafından yapılan değerlendirmelerde Barbaros Köyü; sürdürülebilir turizm uygulamaları, çevreye ve kültürel mirasa duyarlılığı, yerel üretimi teşvik eden yaklaşımı ve toplumsal dayanışma kültürüyle öne çıktı. Köyün bu unvanı alması, Türkiye’nin turizmde sürdürülebilirlik vizyonuna da katkı sağladı.

Türkiye’den sayılı köyler arasında

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından verilen bu prestijli unvan, Barbaros Köyü’nün uluslararası tanınırlığını artırırken, yerel değerlere dayalı kalkınma modeli açısından da önemli bir örnek oluşturdu. Barbaros, Türkiye’den bu ödülü almaya hak kazanan sayılı köylerden biri olarak adını dünya turizm literatürüne yazdırdı.