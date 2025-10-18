Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), yeni tiyatro sezonuna Alman yazar Roland Schimmelpfennig’in yazdığı “Altın Ejderha” adlı oyunla başladı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi’nde sahnelenen oyunun gala prömiyeri büyük ilgi gördü. Sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen gösteri sonunda izleyiciler, oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.

Göç, yabancılaşma ve insanlık temaları

Yaklaşık 70 dakika süren tek perdelik oyun, “yurdundan ayrı bir insanla kökünden çekilmiş bir dişin benzerliği” metaforu üzerinden göç, yabancılaşma ve umursamazlık temalarını çarpıcı biçimde ele alıyor. Yönetmenliğini Ozan Gökmen’in üstlendiği yapım, parçalı anlatımı ve metaforik diliyle dikkat çekti. Oyunun çevirisini Sibel Arslan Yeşilay, dramaturjisini Selda Uzunkaya, dekor tasarımını ise İlker Şahin yaptı.

Sahneye duygusal bir derinlik kazandırıldı

Oyunda Can Kurşunlu, Fahrettin Esen, Gizem Karasu, Jülide Kara ve Yusuf Ulaş Palabıyık başarılı performanslarıyla izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkardı. Gökay Kaçanoğlu’nun müzikleri ise oyuna derinlik katarak sahnede güçlü bir atmosfer oluşturdu.

Eşki: “Sanat Bornova’nın kalbinde yaşamaya devam edecek”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BBŞT’nin Bornova’nın kültürel yaşamındaki önemine dikkat çekerek, “Bornova, tiyatrodan müziğe, sinemadan edebiyata uzanan kültür geleneğiyle İzmir’in sanat kalbidir. Şehir Tiyatromuzun açtığı her perde, kentimizin kültürel birikimine yeni bir değer katıyor. ‘Altın Ejderha’ gibi evrensel bir hikâyeyi Bornovalılarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Sanat, Bornova’nın kalbinde yaşamaya devam edecek.” dedi.

Bornova’da sanat dolu sezon

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Altın Ejderha” ile açtığı yeni sezon, kentte sanat dolu etkinliklerin habercisi oldu. Belediye, yıl boyunca tiyatrodan müziğe uzanan zengin bir kültür programını Bornovalılarla buluşturmayı hedefliyor