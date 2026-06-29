İzmir'de aynı gün gerçekleşen iki ayrı deniz olayında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin toplamda 9 kişiyi kurtardığı öğrenildi. Urla açıklarında alabora olan yelkenli teknedeki bir kişi ile Menderes açıklarında kürek sörfü ve deniz yatağıyla denizde açıldıktan sonra kıyıya gelemeyen 8 kişinin güvenli şekilde karaya çıkarıldığı ifade edildi.

Alabora olan yelkenliye müdahale!

İlk vaka, Urla açıklarında gerçekleşti. İçinde bir kişinin yer aldığı yelkenli teknenin alabora olduğu yönündeki ihbarın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-69 botu bölgeye intikal etti.

Ekipler, denizde mahsur kalan şahsı güvenli şekilde Sahil Güvenlik botunun içine alarak Çeşmealtı Balıkçı Barınağı'na getirdi. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Deniz yatağı ve kürek sörfüyle açılan 8 kişi mahsur kaldı!

Bu kez Menderes ilçesi açıklarından yardım çağrısında bulunuldu. Denizde kürek sörfü ve deniz yatağıyla ilerleyen 8 kişinin geri dönemediği bilgisinin alınmasının ardından Sahil Güvenlik Botu KB-89 hızla bölgeye intikal etti.

Ekiplerin düzenlediği kurtarma çalışması neticesinde denizde mahsur kalan 8 kişinin güvenli şekilde Sahil Güvenlik botuna alındığı ve Özdere Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildiği öğrenildi.

