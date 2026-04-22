Olay, 19 Nisan gecesi, saatler 22.55’i meydana geldi. Ege Denizi’nde güvenliği sağlamak ve yasa dışı olayları önlemek amacıyla rutin kontrol yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Urla açıklarında dikkat çeken bir hareketlilik tespit etti. Denizin ortasında, ışıkları sönük ve hızlı bir şekilde giden bir lastik botu gören ekipler harekete geçti.

21 düzensiz göçmen tahliye edildi

Belirlenen botun durdurulması için alana bölgeye ekip gönderildi. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22), planlı bir şekilde botun önünü kesti.

Gitmeye çalışan ve alanının üstünde yük aldığı belirlenen lastik bot, ekipler tarafından güvenli bir şekilde gözetim altına alındı.

Botta bulunan 21 düzensiz göçmen, hiçbir bir can kaybı ya da kaza olmadan Sahil Güvenlik botlarına tahliye edildi.

İşlemler karadan yürütüldü

Denizdeki operasyonun sonrasında kıyıya çıkarılan 21 kişi, bekleyen ekipler tarafından kontrol altına alındı. İlk olarak insani ihtiyaçları giderilen ve sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin, kimlik tespit işlemleri tamamlandı.

Urla sahilindeki işlemlerin bitmesiyle beraber düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.