Son Mühür- İzmir'in ilçesi Tire 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bugün Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.

İlçe protokolünün tam kadro katıldığı etkinlikte meydandaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla tören resmen başlamış oldu. Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ilçe büyükleriyle birlişkte bu anma töreninde hazır bulunurken meydanı dolduran Tireliler de bayram heyecanına ortak oldu.

Başkan Okuroğlu: "Mirasa sahip çıkacağız"

Törenin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, bugünün anlamını şu sözlerle özetledi "Cumhuriyet Meydanı’nda protokolümüzle bir araya gelerek çelenk sunma görevimizi yerine getirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu egemenliği bize kazandıran her bir ismin önünde saygıyla eğiliyorum" Okuroğlu konuşmasının devamında ilçedeki tüm çocukların bayramını kutlamayı da ihmal etmedi bugün aslında en çok onların günü.

Çocuklar meydanı renklendirdi

Tire'deki kutlamalar sadece bir protokol diziliminden ibaret değildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki o alışıldık ciddiyet, çocukların alana gelmesiyle yerini gerçek bir bayram havasına bıraktı desek yalan olmaz. Çelenklerin sunulmasının hemen ardından ilçedeki milli egemenlik ruhu bir kez daha tazelenmiş oldu.

Tire ilçesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan’ı kurucu değerlerini hatırlayarak ama yüzünü geleceğe yani çocuklara dönerek idrak etti.

