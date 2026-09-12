Son Mühür- İzmir’in Urla ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı. İlçedeki kutlama programına Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlama programı, Mermerli Çeşme’den Cumhuriyet Meydanı’na gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe; Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Garnizon Komutanı Deniz Albay Serdar Akan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Nurullah Gürbüz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Urla Kaymakamlığı tarafından yayımlanan kutlama mesajında şu ifadeler kutlandı;

"Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir coşku, gurur ve heyecan içerisinde kutlandı. Kutlama programı, Mermerli Çeşme’den Cumhuriyet Meydanı’na gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje; Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Garnizon Komutanı Deniz Albay Serdar Akan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Nurullah Gürbüz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden programda, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından Yıldıztepe Şehitliği ziyaret edilerek aziz şehitlerimiz için dualar edildi. Kurtuluş gününün anlam ve öneminin bir kez daha vurgulandığı törende, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimiz rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimiz ise şükranla anıldı. Urla’nın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlu olsun."