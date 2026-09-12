İzmir’in Urla ve Çeşme ilçelerinde göçmen kaçakçısı şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettikleri tespit edilen dört göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

İlk operasyon 11 Eylül gecesi Urla’da yapıldı. Saat 14.50 sıralarında Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD -11) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu, tespit edilen botu durdurarak 11 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüpheliyi yakaladı.

44 düzensiz göçmen yakalandı

Aynı gün saat 23.59 sularında Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi de alan Sahil Güvenlik, hızla harekete geçti. Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu (KB-7) ekiplerince yürütülen ortak çalışma sonucu, hareket halindeki bot durduruldu. Durdurulan botta 44 düzensiz göçmen yakalandı. Olayın ardından devam eden operasyon kapsamında Urla İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda 4'ü Afganistan, 9'u Filistin, 3'ü Lübnan, 17'si Sudan, 15'i Çad ve 7'si Yemen uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.