YENİ Parti Urla İlçe Başkanlığı’nın açılışı bugün ilçede düzenlenen tören ile gerçekleşti. YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, YENİ Parti İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Ednan Arslan ve Deniz Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki dönem Genel Başlan Yardımcısı Güldem Atabay, CHP’nin eski İzmir İl Başkanı Alaattin Yüksel, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, YENİ Parti İzmir İl Yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi meclis üyeleri, YENİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün, YENİ Parti Urla Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yalaz ve vatandaşlar katıldı. İlçe Başkanı Yalaz’ın Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başlayan tören, ilçe başkanlığı önüne kadar süren coşkulu bir kortej yürüyüşü ile devam etti.

"İktidar, milletle hesaplaşmak istemekte"

Türkiye’de yaşanan temel sorunların konuşulmaması için AK Parti iktidarının gündem değiştirdiğini aktaran YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Hatırlarsanız, 31 Mart seçimleriyle birlikte Türkiye’de sadece belediye başkanlığı değil, adeta bir anayasa seçimi yaşandı. Seçmen iradesinin, demokratik meşruiyetin ve sandığın anlamının yeniden tartışıldığı bir döneme girmiş olduk. Mesele artık Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş ya da herhangi bir siyasi partinin meselesi olmaktan çıkmış; millet iradesine nasıl bakıldığı sorununa dönüşmüştür. Görünüyor ki iktidar, karşısında bir siyasetçiyi değil, doğrudan milletin iradesini görmekte ve milletle hesaplaşmak istemektedir. Bunun en açık göstergesi de gündemi ve algıyı sürekli değiştirme çabalarıdır. Bir devlet, yolunu, köprüsünü satar mı? Şu anki iktidar satıyor. Konuşuluyor mu? Hayır, çünkü gündem değiştiriliyor. Motorin 100 lira olmuş, konuşuluyor mu? Konuşulmuyor, çünkü gündem değiştiriliyor. Eğitim-öğretim yılı başlıyor; gençlerin kalacak yurdu yok, ev tutmaya kimsenin gücü yetmiyor. Peki, konuşuyor muyuz? Bu iktidar sayesinde konuşamıyoruz. Çalışanın, emeklinin pazara gitmeye cesareti kalmamış; konuşabiliyor muyuz? İktidar yüzünden konuşamıyoruz. İktidar, keyfi kararlarla üniversiteleri, sanayi kuruluşlarını kapatıp açıyor. Konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz, çünkü iktidar gündemi saptırıyor. Şehir hastanelerine gidiyorsunuz, ağır hastalarınız var ama randevu alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Kanser hastalarına 6 ay sonraya randevu veriliyor. Bunlar konuşuluyor mu? Konuşulmuyor, çünkü AK Parti iktidarı gündemi karartıyor” diye konuştu.

"Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek"

Emeklilerin, gençlerin ve tüm toplumun gerçek sorunlarının çözüme kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini aktaran Başkan Güç, “Yönetemediklerinin bedelini suni gündemlerle örtmek, milletin tepki göstereceği gerçeklerin üzerini başka haberlerle kapatmak istiyorlar. Ancak milletimiz her şeyin farkında. Aslolan, milletin ne istediğini bilmektir. Türkiye’nin gerçek gündemi nedir? Hayat pahalılığıdır! Emeklinin yaşamla bağı kopmuş durumdadır. Çalışanlar ve dar gelirliler, borç batağında bir yaşam savaşı vermektedir. Gençlerimiz okuyor, mezun oluyor ama iş bulamıyor; iş bulanlar ise aldıkları ücretle kendi hayatını kuramıyor, geleceğe güvenle bakamıyor. Kıymetli Urlalılar, zor dönemlerden geçiyoruz ama bu mücadele sonuna kadar sürecek. İlçe başkanlığımızın açılışında emeği geçen ilçe başkanımıza, yöneticilerimize, belediye başkanımıza ve tüm Urlalı partililerimize teşekkür ediyorum. Urla İlçe Başkanlığımız hayırlı uğurlu olsun. Omuz omuza mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” dedi.

Atabay: Hep birlikte bu düzeni değiştireceğiz

Üsküdar Belediyesi’nde yaşananları işaret ederek AK Parti iktidarının demokrasiden yoksun bir Türkiye yaratmaya çalıştığını dile getiren CHP’nin önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, “Üsküdar Belediyesi’nin başına gelenler, bugün Sayın Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi... Bütün bunlar aslında bizi nasıl bir sandıksız, demokrasi olmayan bir Türkiye’ye götürmeye çalıştıklarını anlatıyor. Üsküdar’da olanlar, muhtemelen Sayın İmamoğlu kararından sonra İBB’ye yönelecek benzer bir adım; sizleri sandıktan soğutmak üzere... Bundan siz vazgeçmeyin, biz de sokaklarda olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz İzmirliyiz, biz Urlalıyız. Ben Urla’da yaşıyorum. Biz denizi, güneşi, özgürlüğü severiz. Hep birlikte bu düzeni değiştireceğiz” dedi.

Yücel: Biz kontrollü muhalefet olmayı reddedenleriz

Özgür Özel liderliğinde 85 milyon vatandaş için iktidara yüründüğünü ifade eden YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel, “Arkadaşlar, bizim çıktığımız mücadele, bizim çıktığımız yol kolay bir yol değil. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi örgütlemek için Samsun’a çıktıktan sonra, bir yıl sonra hakkında idam kararı verildi. Ama o yılmadı. Bir adım bile geri atmadı. Çünkü inandı. Mücadele etti, cesaretliydi, yürekliydi ve o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun küllerinden çağdaş bir cumhuriyet kurmayı, tam bağımsız bir ülke kurmayı başardı. İşte biz de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde aynı cesaretle, aynı kararlılıkla, aynı mücadele azmiyle bu mücadele başarıyla, muvaffakiyetle sonuçlanana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Biz kontrollü muhalefet olmayı reddedenleriz. Biz cesaret gösterenleriz. Biz cumhuriyete, demokrasiye, adalete, hukukun üstünlüğüne inananlarız. Biz bu ülkenin 85 milyon vatandaşının ekonomik refah içerisinde, huzur ve barış içerisinde yaşayabileceğine inananlarız. İşte onu da sizlerle birlikte, değerli yol arkadaşlarımızla birlikte ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan: Biz birlikte varız

İktidara giden YENİ Parti’nin cesaretli insanlardan oluştuğunu dile getiren YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Ben buraya gelirken sizlere baktım ve gerçekten cesaretin ne olduğunu burada Cumhuriyet Halk Partisi’ni geride bırakıp Yeni Parti ile yola devam eden, bu partiyi bu koşullarda arkadaşlarınız cezaevindeyken, arkadaşlarınız zulüm görürken, böyle bir iktidar baskısı altında iktidarın elindeki tüm kamu gücünü bizim üzerimizde kullandığı dönemde Yeni Parti’ye üye olan sizler, Yeni Parti’nin kuruluşunda emeği olan sizler, bütçesinden, Pazar parasından, market parasından bu partiye aidat veren sizler… Yani bizi var eden sizlersiniz, biz birlikte varız. Cesaretle olur bazı şeyler. Siyaset korkarak olmaz, cesaretle olur. Bakın, iktidar olabilmek sadece bizim geleneksel tabanımızı korumakla olmaz. İktidar olabilmek için onun üzerine çıkmamız lazım. Yeni Parti, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi’nin toplumsal tabanının üzerine çıkması lazım. Bugünkü potansiyelimiz de bunu gösteriyor. Yüzde 40’lara, 50’lere varan potansiyel bunu gösteriyor. Dolayısıyla etrafımızda bu iktidardan memnuniyetsiz kim varsa onu da bu sürecin içine katarak iktidar yürüyüşümüzü inşallah ilk seçimlerde sona erdireceğiz” dedi.

Arslan: Anayasamızın ilk 4 maddesinden asla taviz vermeyiz

YENİ Parti’nin seçim geceleri yenilgiyi kabullenen kişilerden oluşmadığını aktaran YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “Malum, hepinizin bildiği gibi bir yola çıkmamız gerekti. O yola da aslında bizi çıkaran milletimiz oldu. Biz sizlere kulak verdik. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyenlerle yol yürüyerek partimizi kurduk. Evet, bir yol bulduk. Ama bu yol Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur. Hiç kimse farklı bir şey anlamasın. Yeni Parti’nin kırmızı çizgileri vardı. Cumhuriyetimizden, bayrağımızdan, Atatürk’ümüzden, bağımsızlığımızdan, Anayasamızın ilk 4 maddesinden asla taviz vermeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Bizler artık seçim geceleri yenilgiyi kabul etmeyenlerin oluşturduğu partiyiz” şeklinde konuştu.

Yalaz: "Urla'nın umudu halkın iktidarını kuracak"

YENİ Parti’nin Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır krizin önüne geçmek için iktidar yürüyüşüne başladığını aktaran YENİ Parti Urla Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yalaz, “Değerli arkadaşlar, Yeni Parti’mizi büyük bir heyecanla inşa ediyoruz. Bu kısa sürede üyelik sürecinin başlamasıyla birlikte Urlalı hemşehrilerimizin ve partililerimizin yoğun katılımlarıyla 3 bini aşkın üyeye ulaştık. Bugün ülkemiz ağır bir ekonomik kriz içerisindedir. Her geçen gün derinleşen adaletsizlik toplumun vicdanını yaralamaktadır. Bugün emekli, işçi, çiftçi her geçen gün daha yoksullaşmaktadır. Ülkemizde hukukun üstünlüğü zedelenmiş, demokrasi alanı daralmış, halkın iradesi yaşamın her alanında baskı altına alınmıştır. Ülke olarak yaşadığımız bu süreçte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bitmez tükenmez enerjisiyle 130’u aşkın miting yaparak toplumun her katmanına dokunmuş, halkımızın büyük umudu olmuştur. Biz umudumuzu da inancımızı da yanımıza aldık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in açtığı yolda ve kurmuş olduğu Yeni Parti’de Türkiye’nin aydınlık yarınlarını inşa etmek, halkımızın umutlarını yeşerterek büyütmek ve partimizi iktidara taşımak için bu büyük yürüyüşümüzü başlatıyoruz arkadaşlar” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak ilçe binasının açılışı gerçekleştirildi.