Son Mühür - İzmir’in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi’nde bazı parsellere ilişkin hazırlanan koruma amaçlı imar planları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Buna göre, Kuşçular Mahallesi’nde 227 ada 40, 52 ve 53 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık makamının 23 Şubat 2026 tarihli onayıyla yürürlüğe girdi. Planlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. maddesi uyarınca onaylandı. Onaylanan plan paftaları ve plan açıklama raporu, 13 Mart 2026 tarihi itibarıyla İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde ve kurumun internet sitesinde 1 ay süreyle askıya çıkarıldı. Askı süresince vatandaşlar planlara itiraz edebilecek.

Doğal sit alanı için koruma ve kontrollü kullanım

Plan açıklama raporunda, söz konusu alanın doğal sit niteliğinde sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı statüsünde olduğu belirtilerek planın temel amacının, bölgenin doğal karakterini koruyarak kullanımını düzenlemek olduğu ifade edildi. Bu kapsamda koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi, yapılaşma koşullarının alanın doğal yapısına uygun belirlenmesi ve çevreyle uyumlu bir kullanım modelinin oluşturulması hedefleniyor. Plan çalışmasının, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri, korunan alanlara ilişkin mevzuat ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu başta olmak üzere ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda hazırlandığı bildirildi.

Plan alanı daraltıldı

Planlama sürecinde ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda bazı alanlar plan kapsamı dışında bırakıldı. Orman Bölge Müdürlüğü’nün görüşü üzerine 34 bin metrekarelik orman alanı planlama alanından çıkarılırken, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 59 bin metrekarelik alan da devam eden dava süreci nedeniyle plan kapsamına alınmadı. Bu düzenlemeler sonrası planlama alanının büyüklüğünün yaklaşık 152 bin 870 metrekare olduğu belirtildi.

Ulaşım ve alan düzenlemesi

Plan kapsamında bölgeye 8034 Sokak üzerinden ulaşım sağlanacağı, alan içinde 10 metrelik taşıt yolları ile ulaşım ağı oluşturulacağı ve 5 metrelik yaya yolları ile yeşil alan bağlantılarının planlandığı ifade edildi.