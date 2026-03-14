İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, kentteki taksi sayısını artırmaya yönelik olarak 215 yeni ticari taksi plakası ihalesini oy çokluğuyla onayladı. Kararın ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, mevcut durum ve bilimsel veriler ışığında değerlendirme yaptı.

Oy çokluğuyla onay

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan oylama sonucu, kentteki ticari taksi sayısının artırılması amacıyla 215 yeni taksi plakası için ihale yapılması kararlaştırıldı. Karar oy çokluğuyla kabul edilirken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası konuyla ilgili açıklama yaptı ve geçtiğimiz yıl akademisyenler tarafından hazırlanan taksi etüdü çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

"Acil bir taksi ihtiyacından söz etmek mümkün değil”

Oda Başkanı Erkan Özkan, akademik araştırmaların İzmir’de kısa vadede yeni taksi ihtiyacı olmadığını gösterdiğini belirtti. Rapora göre, 2030 yılına kadar kentte yaklaşık 3 bin 150 taksiye ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor. Özkan, “Mevcut durumda kentte 2 bin 915 ticari taksi faaliyet gösteriyor. Bu verilere bakıldığında acil bir taksi ihtiyacından söz etmek mümkün değil” dedi.

Oda haber merkezi verileri

İzmir’deki taksilerin doluluk ve boşluk oranlarının anlık olarak takip edilebildiği Oda Haber Merkezi sistemi de bu tespitleri doğruluyor. Özkan, “Türkiye’de ilk ve tek olan Oda Haber Merkezimiz sayesinde şehir genelindeki taksilerin durumunu gerçek zamanlı izleyebiliyoruz. Mevcut taksi sayısı, ihtiyacı karşılamaya yeterli” açıklamasını yaptı.

Sorun trafik, taksi değil

Özkan, kentteki temel sorunun taksi eksikliği değil, yoğun trafik ve yetersiz altyapı olduğunu vurguladı. Kent merkezinde trafik sıkışıklığının yolculuk sürelerini uzattığını ve hizmet kalitesini düşürdüğünü belirten Özkan, yoğun saatlerde taksilerin müşteri beklediğinin görüldüğünü kaydetti.

Öncelik altyapı ve trafik düzenlemeleri

Yeni plakaların verilmesinden önce öncelikli olarak trafik akışının düzenlenmesi, taksiler için bekleme ve durak alanlarının oluşturulması ve şehir içi ulaşım planlamasının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, “Altyapı ve trafik sorunları çözülmeden yeni taksi plakası verilmesi mevcut sıkıntıları artırabilir” dedi.

Oda olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin kararlarına saygı duyduklarını ifade eden Özkan, “Meclisimizin alacağı karara saygımız sonsuz. Ancak bilimsel veriler ve saha gözlemleri doğrultusunda, kentte şu anda ciddi bir yeni taksi ihtiyacı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak bizim sorumluluğumuz” açıklamasını yaptı.