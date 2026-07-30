Türkiye'de uzun yıllardır konaklama tesisleri için rezervasyon hizmeti sunamayan Booking.com'un yeniden Türkiye pazarına dönmesinin önünün açılması gündemde. CNBC-e'nin meclis kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre AK Parti tarafından hazırlanmış olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda şekillendirilmeye alınan turizm düzenlemesinde, platformun Türkiye'deki oteller için yeniden rezervasyon hizmeti sunabilmesini sağlayacak madde kendine yer buldu.

Gelen bilgiler çerçevesinde, 9 maddeden oluşan teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulması öngörülüyor.

Rezervasyon engeli kalkabilir!

Teklifin yasalaşması durumunda Booking.com, Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren konaklama tesisleri için yeniden rezervasyon hizmeti sağlayabilecek.

Böylece yıllardır devam eden erişim kısıtlamasının son bulması ve platformun Türkiye'deki otelleri yeniden sistemine dahil etmesi amaçlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda hem yerli hem de yabancı turistlerin Türkiye'deki tesislere Booking.com üzerinden rezervasyon yapabilmesinin önü açılmış olacak.

Sadece yurt dışı rezervasyonları yapılabiliyor!

Booking.com, Türkiye'de tamamen erişime kapalı bir platform konumunda yer almıyor.

Türkiye'deki kullanıcılar, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yurt dışındaki oteller ve konaklama tesisleri için rezervasyon işlemlerini yapabiliyor. Ancak Türkiye sınırları içerisindeki oteller için rezervasyon gerçekleştirilemiyor.

Kısıtlamanın nedeni neydi?

Booking.com'un Türkiye'deki konaklama tesislerine yönelik rezervasyon hizmeti hakkında, geçmişte yaşanan hukuki süreçlerin ardından durdurulma kararı verilmişti.

Platform hakkında, sektörde haksız rekabete sebep olduğu ve turizm sektörüne ilişkin bazı yükümlülükleri yerine getirmediği yönünde itirazlar gerçekleştirilmiş, bu süreç neticesinde Türkiye'deki tesisler için rezervasyon hizmeti sunmasına yönelik erişim engeli kararı verilmişti.

