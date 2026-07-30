Son Mühür- Türk dış politikasına ''Stratejik Derinlik'' kitabıyla ayrı bir pencere açan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika danışmanlığından Başbakanlığa uzanan bir siyasi birlikteliğine Gelecek Partisi'ni kurarak nokta koymuştu.

Yüzde 49'la seçildiği Başbakanlık görevinden 'Pelikancılar' olarak adlandırılan grubun öncülüğünde başlatılan süreçle ayrılmak zorunda kalan Davutoğlu, Altılı Masa'nın bir parçası olan Gelecek Partisi'ne CHP saflarından 10 milletvekilliği kontenjanı ayrılmasını sağlamıştı.



İstifaların ardından 4 milletvekiline düşen Gelecek Partisi, Davutoğlu'nun son açıklamasıyla siyasi tarihin geçmişte kalan bir parçası oldu.

Davutoğlu'na en net destek, AK Parti'den uzaklaştırılan İzmir eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'tan geldi.

En dürüst, en bilge...



''Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun aktif siyasi hayattan ayrılma kararını üzüntüyle öğrendim. Öncelikle belirtmeliyim ki, Türk siyasi tarihimizin en dürüst, en bilge başbakanına sahip çıkamadık'' vurgusunda bulunan Kocabıyık,

''AK partide adam diye geçinenler onu bir kalemde sattılar, arkasından hançerlediler. Sayın Davutoğlu kendisine saray darbesi yapıldığı gün siyasete noktayı koymalı ve kenara çekilmeliydi. Sorumluluk hissetti, bunu yapmadı. Parti kurdu, söylenmesi gereken her şeyi bu millete söyledi. Şimdi siyasetten çekiliyor, kaybeden o değil, biziz. O üniversitesine, kitaplarına, uluslararası itibarına, öğrencilerine dönüyor, biz ise haramzadelerle yaşamaya devam ediyoruz.

Ayrıca bir şey daha var: Sinoplu Erbakan’a sahip çıkan Konyalılar, kendi evlatları Davutoğlu Hoca’ya hiç sahip çıkmadılar. Bu da Konya’nın talihsizliğidir'' değerlendirmesinde bulundu.