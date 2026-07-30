Son Mühür- CHP çatısı altından Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye geçiş yapan 91 milletvekiline, geçmişte CHP çatısı altında hizmet veren 284 eski CHP'li vekil de eklenmişti.

CHP'de kalan ancak Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine eleştirileriyle dikkati çeken İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, çözüm için kurultayı işaret etti.

''Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir birikimi, bir kültürü, bir hafızayı temsil eden isimlerin istifa kararı üzüntü vericidir'' hatırlatmasında bulunan Salıcı,

''Orhan Ziya Diren… Üç gün önce partisine, bugün yaşama veda etti. Cumhuriyet Halk Partili olarak yaşadı, Cumhuriyet Halk Partili olarak ölmeliydi. Onu daima sevgiyle ve rahmetle anacağız.

Efsane genel sekreter Önder Sav’dan Erol Çevikçe’ye, Erol Tuncer’den Kemal Anadol’a, Ahmet Güryüz Ketenci’den Ethem Cankurtaran’a, Kemal Ekinci’den Haluk Koç’a, Mustafa Özyürek’ten Alev Coşkun’a, Şükrü Elekdağ’dan Hüsnü Bozkurt’a kadar ömrünü Altı Ok çatısı altında geçirmiş parti büyüklerimizin ve yol arkadaşlarımızın istifası, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir durumdur. Adını saydığım ve sayamadığım tüm değerlerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaşayan tarihi ve birikimidir'' vurgusunda bulundu.

Gönül bağı kopamaz...



''Partimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisidir. Cumhuriyet Halk Partililerin ülkesiyle, kurucu lideriyle ve partisiyle gönül bağını koparması mümkün değildir'' değerlendirmesinde bulunan Salıcı,

''Tepeden tırnağa hiçbir partilimiz kendisini, bizi biz yapan ilke ve değerlerin üstünde görmemelidir.

Vurgulamak isterim ki parti içi eleştiri kültürü bakidir. Bu, bizzat Atatürk’ün 1931 yılındaki 3. Kurultay’da örgütümüze bıraktığı bir yöntemdir. Farklı görüşleri ve sorunları parti içinde tartışarak çözümü aynı zemin üzerinde aramak bize daimi yol göstericimizden nasihattir.

Çözümü bulacağımız tek zemin Kurultay’dır. Kurultay bir an önce ilan edilmelidir. Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi; örgütünün aklıyla, delegesinin hür iradesiyle ve parlamentodaki duruşuyla bu süreci aşacak ve kurumsal gücünü yarınlara taşıyacaktır.

Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın'' mesajı verdi.