Son Mühür- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen rozet takma töreni figüran tartışmasının gölgesinde kalınca Gürsel Tekin kameralar karşısına geçerek, eleştirilerin altında geçmiş dönemde gazetelere ödenen yüksek miktardaki paraları kesmeleri olduğunu öne sürmüştü.

Gazete Pencere'ye milyonlarca lira ödendiğini savunan Tekin'in bu açıklamasının ardından Özgür Özel döneminde CHP'ye Basın Danışmanı olarak hizmet veren gazeteci Yavuz Oğhan'ın Tekin hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Görevim gizli saklı değildi...

Gürsel Tekin'in,

''Maşallah diyelim, hem CHP'de danışmanlık adı altında düzenli maaş alacaksın hem de arkasından okkalı faturalar keseceksin...'' sözlerine yanıt veren Oğhan,

''Şunu anladım, siyasette ayıp, etik, ahlak hepten kaybolmuş. CHP'deki görevim gizli saklı değildi, duyurular kamuya açık yapıldı.

Ben siyasetçi değilim, bu profesyonel bir işti, diğer işlerimi bırakıp gittim. Amacım o dönem sizin de içinde bulunduğunuz ama belediye başkanı adayı gösterilmediğiniz için terk ettiğiniz partiye ve dolayısı ile demokrasiye katkı sağlamaktı. Emeğimin karşılığını kestiğim faturalarla aldım ve bunu da yayın hayatına devam edebilsin diye Gazete Pencere’ye aktardım, cebime koymadım'' sözleriyle kendini savundu.

En büyük kötülüğü siz yaptınız...



Ancak, kesilen miktarların yüksekliği tartışmaları daha da alevlendirdi.

Oğhan'a meslektaşlarından gelen tepkiler dikkat çekti. Gazeteci Tuğçe Tatari,

''Bu işleri “Amacımız demokrasiye katkı sağlamaktı” diyerek açıklayamazsınız. Ülkede hâlâ sadece ama sadece gazetecilik yapmakta ısrar eden azınlığa en büyük kötülüğü sizler, akçeli işlerinizle yaptınız. Ortada “muhalif medya” bırakmadınız, para kazanabilmenin tek yolunu para kaynağını sağlayan partinin savunuculuğunu yapmaya indirgediniz. Elbette bunu yaparken yalnız da değildiniz!'' sözleriyle Oğhan'a seslendi.



Cumhurbaşkanı maaşından bile fazla...



Gazeteci Aykut Diş de,

''Cumhurbaşkanı maaşı 354 bin lira

CHP İletişim Koordinatörü maaşı 487 bin lira

Yavuz Oğhan'ın Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu CHP'sinin İletişim Koordinatörü olduğu döneme ilişkin açıklamasına muhalif medyadan çok sayıda tepki var. Yazılan kadar yazılmayan da var.

Oğhan, "CHP görevlisi" olarak fatura karşılığı aldığı ücreti tek taraflı olarak paylaşmış. Parayı kendi haber sitesini ayakta tutmak için kullandığı savunmasını yapmış.

Resmi görevlinin kurumuna fatura kesmesi yöntem açısından ayrı bir sorun olsa da Oğhan'ın maaşının 2025 yılında aylık 328 bin lira, 2026 yılında 6 ay olduğu düşünülürse aylık 487 bin lira civarı olduğu anlaşılıyor'' hatırlatmasında bulundu.



Böyle bir maaş olmaz, olamaz...



Aykut Diş'in paylaşımına göndermede bulunan CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat,

''Konuya ilişkin haber benden önceki döneme aittir. Ve haberi gözyaşları içinde okudum. Şu an partimden tek kuruş almıyorum. Partimizde bugün itibariyle böyle bir maaş söz konusu değildir. Ancak önceki dönemde benzer maaşların verildiği görülmektedir. Bunu ne emek ne demokrasi ne de ulusların kendi kaderini tayin hakkı ile açıklayabiliriz. Böyle bir maaş bu ülkenin bu koşullarında olmaz, olamaz… '' mesajı verdi.