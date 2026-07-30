Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sarıyer'de düzenlediği üye katılım töreninde ortaya çıkan "ücretli figüran" iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Rauf Denktaş Kültür Merkezi'ndeki organizasyonda, kalabalığın bir bölümünün cast ajansları üzerinden parayla tutulduğu öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin duruma müdahale ederek konunun araştırılması amacıyla suç duyurusunda bulundu. Yapılan resmi şikayet ve basında yer alan haberleri ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş kapsamlı bir adli soruşturma başlattı.

Altaylı ve Soyak Çağlayan Adliyesi'ne çağrıldı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde dosyadaki incelemelerini sürdüren başsavcılık, iddiaların odağındaki süreçle ilgili gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı'nın bilgisine başvurma kararı aldı. İki gazeteci, yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na çağrıldı.

Neler yaşandı?

BirGün Gazetesi muhabiri Ebru Çelik, CHP'nin İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirdiği üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla figüran getirildiği iddiasını gündeme taşıdı.

Haberde, törene katılanların önemli bir kısmının CHP üyesi olmadığı, 950 TL karşılığında organizasyona dahil edilen kişilerin servislerle etkinlik alanına getirildiği öne sürüldü. İddiaya göre bu kişiler, kültür merkezinin arka bahçesinde toplanarak "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet", "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu" ve "Kahraman Kemal" sloganlarını etkinlik öncesinde prova etti.

Söz konusu haberin ardından CHP'li Gürsel Tekin, iddiaları kesin bir dille reddederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gelişmelerin devamında cast ajansının sahibi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "CHP'ye gönül veren bir birey olarak, törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkânlarını kendi irademle seferber ettim." ifadelerine yer verildi.