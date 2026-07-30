Son Mühür- Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin ardından 135 milletvekilinden 44'e düşen CHP, TBMM'de iletişimi Ankara siyasetinin deneyimli kalemi Fatih Ertürk'e emanet etti.

Ana muhalefet partisi konumundan Meclis'te beşinci parti konumuna gelen CHP geçtiğimiz hafta Meclis Grubuyla ilgili yeni görevlendirmeler için sandık başına gitmişti.

Gürsel Erol'la girdiği Grup Başkanlığı seçiminden zorlukla da olsa zaferle çıkan Faik Öztrak'ın TBMM Grubu'nda basın danışmanı olarak hizmet verecek olan Fatih Ertürk, görevini siyasi tartışmalara girmeden yerine getireceğine dikkat çekti.

Üyesi olmaktan onur duyduğum...



''35 yıldır gazeteci olarak takip ettiğim, üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğum, Atatürk’ün Cumhuriyetle birlikte büyük Türk Ulusuna emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisinde TBMM Grup Basın Müşavirliği görevini üstlenme kararı aldım'' diyen Fatih Ertürk,

''Beni bu göreve layık gören başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP parti ve meclis yönetimine teşekkür ediyorum…

Bu bir vatan nöbetidir…

Kurtuluş, temizlenmiş ve arınmış Cumhuriyet Halk Partisi saflarındadır…

Bu nedenle siyasi tartışmalardan görevim boyunca uzak kalacağımı belirtmek isterim…'' ifadeleriyle yeni görevine başladığını duyurdu.