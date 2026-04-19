Göztepe gezilecek yerler nereler, AVM bulunuyor mu, semt neyiyle meşhur ve ne yenir? İzmirlilerin sevgilisi bu semti ziyaret etmeyi planlayanlar veya yeni taşınanlar için kapsamlı bir rehber hazırladık.

Göztepe gezilecek yerler nereler?

Göztepe gezisinin merkez üssü Güzelyalı-Göztepe sahili. İzmir'in en uzun sahil yolu olarak bilinen güzergah, bisiklet kullananlar, koşucular ve yürüyüşe çıkanlar için birebir. Sahilde Atatürk Köşkü de bölgenin tarihî simgelerinden; Mustafa Kemal'in 1922'de İzmir'in kurtuluşundan sonra bir süre konakladığı bina bugün müze olarak gezilebiliyor.

Göztepe İskelesi'nden kalkan vapurlarla Karşıyaka veya Bostanlı'ya geçmek mümkün ve körfez manzarası yolculuğa ayrı bir tat katıyor. Göztepe Parkı yeşil alanları ve çocuk oyun gruplarıyla aileler için gözde adres. Gündoğdu Meydanı ve çevresindeki kafeler akşam saatlerinde hareketliliğin merkezi haline geliyor. Futbol tutkunları ise yakın mesafedeki Gürsel Aksel Stadyumu'nu görmeden dönmek istemeyenlerin listesinde.

Göztepe'de AVM var mı?

Semtin içinde büyük ölçekli bir alışveriş merkezi yok ama yakın çevrede epey seçenek bulunuyor. Konak Pier sahil yolundaki en yakın AVM olarak öne çıkıyor; 19. yüzyıl binası yenilenerek alışveriş ve yeme-içme kompleksine dönüştürülmüş. Buca yönünde Point Bornova ve Forum Bornova, Balçova tarafında ise Özdilek ulaşım açısından kolay. Gaziemir'deki Optimum Outlet outlet alışverişi için tercih edilen noktalardan biri. Göztepe içinde küçük çarşılar ve Hatay Mahallesi'ne uzanan esnaf dükkanları gündelik ihtiyaçlar için yeterli.

Göztepe neyi meşhur, ne yenir?

Göztepe ismi İzmirlilerin kulağında önce futbolla özdeşleşir. Sarı-kırmızılı takımın taraftar kültürü ve Karşıyaka ile süregelen rekabet, semtin kimliğinin ayrılmaz parçası. Yeme-içme tarafında ise klasik İzmir lezzetleri kraliyeti elinde tutuyor. Sabah sıcak boyoz ve gevrek, öğle arası Çeşme kumrusu, sucuklu tost, akşam sahildeki balık restoranlarında taze levrek ya da çipura vazgeçilmez tatlar arasında. Hatay Mahallesi çevresindeki meyhaneler meze kültürünün canlı örneklerini sunuyor. Lokma, şambali ve incir tatlısı da semtin tatlıcılarında sık bulunan lezzetler.