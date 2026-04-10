Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Jeoloji Mühendisleri Odası’nın ana yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 10 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile odanın görev, yetki ve çalışma alanları genişletildi.

Su yönetimi ve yeraltı kaynakları öne çıktı

Yapılan değişiklikle birlikte, jeoloji mühendislerinin görev alanına su yönetimi ve yeraltı suyu çalışmaları daha kapsamlı şekilde dahil edildi. Yeni düzenlemeye göre; yeraltı suyu havza planlaması, su arama ve kullanımı ile taşkın riskine yönelik jeolojik ve hidrojeolojik çalışmaların yürütülmesi ve bu alanlara ilişkin rapor ve haritaların hazırlanması görev kapsamına alındı.

Afet ve iklim değişikliği çalışmaları güçlendirildi

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli düzenleme ise afet ve iklim değişikliği başlıklarında oldu. Toplumun doğa kaynaklı afetlere karşı korunması amacıyla; imar süreçleri, afet yönetimi, mühendislik jeolojisi ve jeokimyasal çalışmalar gibi alanlarda araştırma yapılması ve rapor hazırlanması odanın görevleri arasına eklendi.

Çevresel etki ve sürdürülebilirlik vurgusu

Düzenleme ile çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanında da yeni sorumluluklar tanımlandı. Çevresel etki değerlendirme (ÇED), atık yönetimi ve çevre yönetimi kapsamında yürütülecek jeolojik ve hidrojeolojik çalışmaların yapılması, kamu yararı gözetilerek gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması hedefiyle yönetmeliğe dahil edildi.

Denetim ve izleme görevleri artırıldı

Yeni düzenlemeyle birlikte jeoloji ve hidrojeoloji mühendisliği hizmetlerine yönelik denetim, izleme ve kontrol faaliyetleri de odanın sorumlulukları arasına alındı. Bu adımın, mesleki standartların yükseltilmesi ve uygulamaların daha etkin şekilde takip edilmesi açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Yürürlük ve uygulama

Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, uygulamadan Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu sorumlu olacak. Yapılan değişikliklerin, hem meslek pratiği hem de kamu yararı açısından önemli etkiler yaratması bekleniyor.