2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımının Avusturalya karşılaşmasını, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri hep birlikte dev ekrandan izledi.

Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen katılımcılar, milli takımın Dünya Kupası heyecanını tek yürek olarak yaşadı.

Rana Kibar: A Milli Takımımıza turnuva boyunca başarılar diliyorum

Üniversite tarafından öğrenciler için sıcak çay ve taze simit ikram edilirken, karşılaşma boyunca tribün atmosferini aratmayan coşkulu anlar yaşandı. Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilerle birlikte maçı izleyerek milli takımımıza destek verirken etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, "FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanını öğrencilerimizle birlikte yaşamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

A Milli Futbol Takımımızın uluslararası arenadaki mücadelesi, milletçe ortak sevinç ve heyecanlarımızı paylaşmamıza vesile oluyor. Üniversite olarak öğrencilerimizin sosyal yaşamlarına katkı sunan ve birlik beraberlik duygularını güçlendiren etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle A Milli Takımımıza turnuva boyunca başarılar diliyorum." dedi. Karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe tezahüratlarla destek olan öğrenciler, birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu.