Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha güvenli ve düzenli şekilde kullanabilmesi amacıyla yol ve kaldırım işgali denetimleri gerçekleştirdi.

Araç trafiğini olumsuz etkileyen unsurlar tek tek kontrol edildi

Yapılan denetimlerde, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen unsurlar tek tek kontrol edilirken, iş yerleri tarafından kaldırım ve yol üzerine bırakılan malzeme, ürün ve benzeri işgallere yönelik incelemelerde bulunuldu.

Vatandaşlarını huzurunu kaçıran işgallere karşı denetim devam edecek

Ekipler, ilgili işletmelere gerekli uyarıları yaparak mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kaldırımların öncelikli olarak yayaların kullanımına ait olduğunu belirterek, vatandaşların güvenli ve rahat ulaşımını engelleyen işgallere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.