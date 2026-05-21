Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi’nde Mardin İl Başkanlığı ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığı gibi görevler üstlenmiş olan ekonomist Prof. Dr. Hasan Eken, mutlak butlan süreci üzerine Son Mühür’e önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Hasan Eken: Yolsuzluğa bulaşmış kişilerin CHP’den arındırılması gerekiyor

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün sosyal medya hesabından paylaştığı ve kamuoyunda ‘mutlak butlana hazırlık’ olarak nitelendirilen video ile ilgili konuşan Prof. Dr. Hasan Eken, söz konusu paylaşımın doğru ve yerinde olduğunun altını çizerek, CHP’nin yolsuzluğa bulaşmış kişilerden arındırılması gerektiğini vurguladı ve sözlerine şu cümlelerle devam etti:

“Bence Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı video son derece doğru bir videoydu. Burada verilen mesajlar yerinde mesajlardır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partidir. CHP’nin hiçbir şekilde yolsuzluklarla ilişkilendirilmesini doğru bulmuyorum bu işlere şahıslar bulaşmış olabilir ancak partinin bu kişilerden arındırılması gerekiyor. Bu işlere bulaşan kişilerin de CHP’nin kurumsal kimliğinin arkasına saklanmaması lazım.”

“Ben istifa ettim çünkü bu yolsuzlukları savunamam”

Ayrıca, kendisinin geçtiğimiz yıl CHP’den istifa ettiğini hatırlatarak, son dönemlerde belediyelerde yaşanan usulsüzlükleri savunmak istemediğinden bu kararı aldığını aktararak “Ben istifa ettiğimde de bu tip işlere karşı çıkanların istifa etmesi yönünde bir mesaj yazmıştım. Ya kalıp parti içinde mücadele edilecekti ya da ayrılacaktır.

Ben istifa etmeyi tercih ettim çünkü yarın sokağa çıkınca bu yolsuzluklarla ilgili yöneltilen konuları savunamam. Konu yargıya intikal etmiştir. Herhangi bir karar çıkmadığı sürece de herkes masumdur. Hukuken bu böyle ama sokaktaki vatandaş bunu bu şekilde düşünmez. Ben eğer istifa etmeseydim bunları savunamazdım.” şeklide konuştu.