Son Mühür- CHP'yi 13 yıl boyunca yönetmesinin ardından koltuğunu Özgür Özel'e devreden Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan tartışmalarının alevlendiği süreçte altı aylık sessizliğiniz bozacak mesajlarıyla gündeme damga vurdu.

CHP'deki yolsuzluk iddialarına göndermede bulunarak Özgür Özel ve kurmaylarına arınma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun çıkışı parti içindeki bölünmeyi de gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını paylaşan CHP'li vekil sayısı gün içinde 22'ye çıktı.

Ancak, Kılıçdaroğlu'na parti tabanında tepki de var.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde CHP ilçe yönetimi, Kılıçdaroğlu'na tepkisini fotoğrafını ilçe binasından indirerek gösterdi.



Kılıçdaroğlu yanlış yapıyor...



CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz,

''Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Başkanı olarak sadece Akçakoca’da değil Türkiye’nin dört bir yanında halkımız adına Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimizi ideolojik ve stratejik olarak yanlış bir yola sürüklediğini kabul ediyor ve onun simgesini duvarlarımıza indiriyoruz'' açıklamasında bulundu.



Eğer mutlak butlan gelirse...



''Bu karar halkın hakikat arayışının siyasette namuslu ve doğru bir duruşun talebidir'' diyen Abanoz,

''Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu tavırları AKP’nin değirmenine su taşımaktan başka bir anlama gelmiyor. Bu söylenme politikalar ülkenin demokratik geleceğine zarar veriyor.

Bizler AKP’nin çıkarları için değil, halkın iradesi ve milletin menfaati için duruyoruz. Bu resmi biz indiriyoruz. Olur da mutlak mutlan gelirse sizin resminizi geri asacak yeni yönetimi ve başkanı da bulursunuz'' ifadesiyle yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.

