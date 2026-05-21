Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamasının ardından nabızlar daha yüksek atmaya başladı.

Altı aylık suskunluğunu Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik arınma çağrısıyla bozan Kılıçdaroğlu'nun hamlesi, parti içindeki derin çatlağı da bir kez daha gözler önüne serdi.

Aralarında İzmir'den Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu ve Rahmi Aşkın Türeli'nin de bulunduğu 22 vekil Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaşan 22 CHP'li vekil içinde yer aldı.

Zaten beklenen bir karar...



Kılıçdaroğlu'nun dönüşü anlamına gelen mutlak butlan tartışmalarını yeniden alevlendiren açıklama sonrası gündem, ''Mutlak butlan çıkacak mı? sorusundan mutlak butlan ne zaman çıkar?'' sorusuna doğru dönüşmeye başladı.

Ankara siyasetini yakından takip eden TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, borsanın önümüzdeki hafta Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olacağından yola çıkarak, mutlak butlanla ilgili bu cuma günü bir gelişme olabileceğine dikkat çekti.

Kemal Bey'in açıklaması sonrası...



''Herkes bunu konuşuyor. Zaten bekleniyor bu karar. Bu cuma günü mutlak butlan kararının UYAP'a yüklenmesini bekliyoruz'' diyen Fatih Atik,

''Kemal Bey'in açıklamasıyla da şöyle bir durum oldu, parti içindeki mücadele de ses tonları yükseltilerek, tansiyonu yükseltilerek devam edecek. Ve CHP içinde restleşmeler başlayacak. Başladı da zaten.

Bu düşüncemi güçlendiren şey tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kurultay delegeleriyle ilgili, kurultayda verdiği paralarla ilgili açıklamaları ve Antalya dosyasından gelen 1 milyon Avroluk iddialar. Bu iddiaların dava dosyasına eklenmiş olması benim bu düşüncemi güçlendiriyor'' ifadelerine yer verdi.



Önce CHP'yi ardından devleti...



''Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. İBB davalarındaki bir numaralı gerekçe CHP'nin ele geçirilmesi, oradan da devletin ele geçirilmek istenmesi yönünde suç tanımlamasıydı'' hatırlatmasında bulunan Atik,

''Bunu Adalet Bakanı Akın Gürlek de söylemişti. Burada örgütlü bir yapıdan söz ediyoruz. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda ben kararın çıkmasını bekliyorum.

Şamil Tayyar'ın mutlak butlan kararını Temmuz ayı içinde çıkmasını beklediğine dair açıklamasına göndermede bulunan Atik,

''Ortaklaştığımız nokta mutlak butlan kararının çıkacak olması. Bana göre bu karar bu hafta çıkar'' diye konuştu.