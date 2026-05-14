Türkiye’de tarımda yön arayan üreticilerin ilgisi son yıllarda ahududuya çevrilmiş durumda. Dayanıklı yapısı, uzun süren hasat dönemi ve pazardaki güçlü karşılığı bu meyveyi sadece hobi amaçlı değil, ciddi bir gelir kapısı haline de getiriyor. Eskiden daha çok belli bölgelerle anılan üretim, artık çok daha geniş alanlara taşınmış görünüyor. Bursa’nın ardından Sakarya, Bolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve doğunun yüksek rakımlı şehirlerinde de ahududu bahçeleri artmaya başladı. Bu değişim biraz da iklim uyumundan kaynaklanıyor.

Farklı iklimlerde üretim gücü dikkat çekiyor

Ahududunun en çok öne çıkan taraflarından biri sert hava koşullarına karşı gösterdiği direnç. Düşük sıcaklıklara dayanabilmesi üreticinin elini rahatlatırken, sıcak bölgelerde uygulanan gölgelendirme ve damla sulama gibi yöntemler de verimi koruyor. Seracılık yatırımları sayesinde yalnızca sezonluk değil, daha uzun soluklu üretim mümkün hale geliyor.

Bu durum özellikle sınırlı arazisi olan çiftçiler için önemli. Çünkü daha küçük alanlardan düzenli gelir elde etme ihtimali, birçok üreticiyi klasik ürünlerin dışına itiyor.

Küçük üretici için büyük fırsata dönüştü

Son yıllarda bazı üreticiler ahududuya önce deneme amaçlı başladı, ardından işi büyüttü. Organik üretim yapan birçok bahçede tüketicinin doğrudan dalından toplama ilgisi de dikkat çekiyor. Bu da ürünü sadece tarımsal değil, yerinde satış modeliyle de kazançlı kılıyor.

Talebin artmasıyla birlikte üreticiler zaman zaman yetiştirmekte zorlanıyor. Ahududu yalnızca taze tüketimde değil, reçel, dondurulmuş gıda ve paketli ürünlerde de değerlendirilebiliyor.

Geleneksel üretim haritası değişiyor

Bir dönem daha dar bölgelerde kalan üretim ağı artık Türkiye’nin farklı iklim kuşaklarına yayılmış durumda. Bu yayılma, ürünün adaptasyon kabiliyetini de ortaya koyuyor. Doğuda soğukla, güneyde sıcakla mücadele eden üretici farklı tekniklerle aynı üründen sonuç alabiliyor.

Ahududu, alternatif tarım ürünü olmaktan çıkıp daha ciddi bir yatırım alanına dönüşüyor çok büyük sermaye gerektirmemesi de cazibe katıyor.