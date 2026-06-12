İzmir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünya açık su yüzücülüğünün en prestijli ve en zorlu serilerinden biri olan Ocean's 7 (Yedi Okyanus) etaplarında yeni bir zafere odaklandı. Bugüne kadar Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı geçerek adını dünyaya duyuran, Napoli-Capri ultra maratonunda kürsüye çıkan ve Çeşme-Sakız Adası geçişini gerçekleştiren İzmirli sporcu, bu kez Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı aşmak için kulaç atacak. Kuş uçuşu 35 kilometre mesafeye sahip olan bu parkur; 12 dereceye kadar düşen dondurucu su sıcaklığı, sert rüzgarları, devasa dalgaları ve güçlü akıntılarıyla dünyanın aşılması en güç deniz yolları arasında gösteriliyor.

Belfast'ta zorlu soğuk su adaptasyon kampı

Yaklaşık bir yıldır bu tarihi mücadeleye aralıksız hazırlanan Tuna Tunca, gece yarısı saat 03.00’te Karaburun ve Seferihisar’ın en soğuk sularında saatlerce yüzerek, havanın elverişsiz olduğu günlerde ise havuzda çalışarak hazırlıklarını sürdürdü. Zorlu geçiş öncesinde soğuk su adaptasyonunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen başarılı yüzücü, Temmuz ayının başında Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde bir aylık kampa girecek. Hava ve okyanus şartlarının yüzüşe en uygun olduğu 21-28 Temmuz tarihleri arasındaki zaman diliminde ise dondurucu sulara atlayarak tarihi rekor için Kuzey Kanalı'ndaki mücadelesine başlayacak.

"Deniz, yıllardır Tuna'nın hayatının tam merkezinde"

Zorlu yolculukta genç sporcuya antrenörlerinden Mert Onaran ile yüzücü Emre Deliveli’nin yanı sıra her an yanında olan annesi Gülnur Tunca da rehberlik edecek. Kuzey Kanalı'nı sadece aşılması gereken bir engel olarak görmediklerini dile getiren anne Gülnur Tunca, oğlunun denizle olan özel bağına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Deniz, yıllardır Tuna'nın hayatının tam merkezinde. O, suyla beraber ritmini bulan bir sporcu. Bu nedenle Kuzey Kanalı, yalnızca yeni bir hedef değil; Tuna'nın denizle kurduğu bağın devamı. Başlayacak, ritmini bulacak ve özgürlüğün tadını çıkarıp bitirecek"