Son Mühür- Ukrayna’nın tanınan kripto yatırımcılarından ve blog yazarlarından Konstantin Galish, çevrimiçi dünyada bilinen adıyla Kostya Kudo, lüks otomobili Lamborghini’nin içinde ölü bulundu.

Kripto değer kaybediyor

Olayın, Bitcoin’in 101 bin dolara, Ethereum’un ise 3.400 dolara kadar gerilediği kritik bir süreçte meydana gelmesi dikkat çekti.

Kripto piyasasındaki sert değer kayıpları, altcoinlerde yüzde 90’a varan düşüşlere neden olurken, yatırımcıların milyarlarca dolarlık kayıplar yaşadığı bildirildi.

Bu sert düşüşlerin ardından Galish’in yönettiği yaklaşık 65 milyon dolarlık yatırım fonunun çöktüğü öne sürüldü.

Fona ait 10 milyon doların Ukrayna Asker, İstihbaratı’na (GUR) ait olduğu, geri kalan kısmının ise Kievli iş insanları ve bazı kamu görevlilerinin yatırımlarını içerdiği iddia edildi.

Ödül tabancasıyla intihar iddiası

Kiev’deki evinde, kendisine Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kyrylo Budanov tarafından hediye edilen ödül tabancasıyla yaşamına son verdiği belirtilen Galish’in ölümü, ülke genelinde hem finans hem güvenlik çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Olayın intihar olup olmadığını kesinleştirmek için soruşturma genişletildi.

Lüks yaşam ve kripto stratejileriyle tanınmıştı

Kostya Kudo, Ukrayna’da lüks yaşam tarzı, sık sık sergilediği Lamborghini marka aracı ve yüksek profilli yatırım girişimleriyle tanınıyordu.

Kripto para topluluğunda oldukça popüler olan Kudo, yatırım stratejilerini YouTube ve sosyal medya kanalları üzerinden paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

Ancak son dönemde yürüttüğü bazı kripto projelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve piyasalardaki sert dalgalanmalar nedeniyle ciddi finansal baskı altında olduğu iddia ediliyor.