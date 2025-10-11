Son Mühür - Havalimanlarındaki yüksek yeme içme fiyatları uzun süredir tartışma konusu olurken, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yaşanan bir olay sosyal medyada dikkat çekti. Çankırı’da çiftçilik yapan Kadir Ulusoy, uçuşu rötar yapan terminalde bir büfeden su almak istedi. Ancak bir şişe su için 80 TL ödeyince tepkisini ortaya koydu.

Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda Ulusoy şunları söyledi:

''Arkadaşlar bakın, bu su seksen lira. Seksen TL! Yazık günah ya, memleket ne hale gelmiş ya... Bu suyun maliyeti iki lira. Beş lira kazan, on lira kazan ama bu kadar da olmaz. Yüzde bin kâr haramdır. Ne olacak bu milletin sonu ya?"

Yolculardan destek alkışı

Kadir Ulusoy’un tepkisi, havalimanındaki diğer yolcular tarafından alkışlarla karşılandı. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve havalimanlarındaki fahiş fiyat tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.